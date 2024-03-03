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ميسي يحقق رقما قياسيا تاريخيا

3/3/2024 7:09:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، رقما قياسيا تاريخيا؛ إذ وصل لهدفه رقم 500 بعد قيادته فريقه للفوز على أورلاندو سيتي بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثالثة للدوري الأمريكي، فجر الأحد.
ونجح ليونيل ميسي في تسجيل هدفين في الدقيقتين 57 و62.
ووصل ميسي إلى الهدف رقم 500 طوال مسيرته الكروية في بطولات الدوري التي خاضها طوال مسيرته، خلال 586 مباراة.
وسجل ميسي 474 هدفًا في الدوري الإسباني مع برشلونة، و22 هدفًا في الدوري الفرنسي لصالح باريس سان جيرمان، ويرفع الآن رصيده في الدوري الأمريكي لكرة القدم إلى 4 أهداف مع إنتر ميامي.
وفاز إنتر ميامي بكأس الدوري الأمريكي-المكسيكي في 2023 في أعقاب وصول ميسي، لكنه لم يتمكن من التأهل إلى نهائيات الدوري الأمريكي.
ويرتبط ليونيل ميسي بعقد مع إنتر ميامي حتى 31 ديسمبر من العام المقبل، وأشار في تصريحات سابقة إلى سعادته الكبيرة بتواجده في النادي الأمريكي.

ملاعب

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