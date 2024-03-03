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الاحتلال يقصف شاحنة المساعدات في دير البلح بصاروخين

3/3/2024 7:09:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قصف الاحتلال الاسرائيلي شاحنة المساعدات في دير البلح بصاروخين رغم أنها كانت تحمل لافتات واضحة تشير إلى أنها تقل مساعدات وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .


وأكد المراسل أن الاحتلال قصف شاحنة المساعدات في دير البلح أثناء تجمع الفلسطينيين حولها، مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا.


وأوضح أن بعض الإصابات خطيرة جدا، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من نقل المصابين إلى المستشفى حتى الآن، مؤكدا أن المساعدات كان يقلها متطوعون جلبوها من رفح.


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