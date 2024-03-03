الاحتلال يقصف شاحنة المساعدات في دير البلح بصاروخين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قصف الاحتلال الاسرائيلي شاحنة المساعدات في دير البلح بصاروخين رغم أنها كانت تحمل لافتات واضحة تشير إلى أنها تقل مساعدات وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وأكد المراسل أن الاحتلال قصف شاحنة المساعدات في دير البلح أثناء تجمع الفلسطينيين حولها، مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا.
وأوضح أن بعض الإصابات خطيرة جدا، ولم تتمكن سيارات الإسعاف من نقل المصابين إلى المستشفى حتى الآن، مؤكدا أن المساعدات كان يقلها متطوعون جلبوها من رفح.
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