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مواعـيد مباريات الـيوم الأحد والقنوات الناقلة

3/3/2024 7:09:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأحد 3 - 3 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، فضلا عن أتلتيك بيلباو ضد برشلونة في الدوري الإسباني.
مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة
اتحاد الجزائر X سوبر سبورت يونايتد – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
مودرن فيوتشر X الهلال – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 9
النادي الإفريقي X أكاديميكا لوبيتو – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6
ريفرز يونايتد X دريمز – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
ديابل نوار X سيخوخون يونايتد – الساعة 7 مساء
الزمالك X سوار كويا – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 6
ساجرادا اسبيرانسا X ابوسليم – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 9
نهضة بركان X الملعب المالي – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 9
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بيرنلي X بورنموث – الساعة 4 عصرا
مانشستر سيتي X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
فياريال X غرناطة – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد X ريال بيتيس – الساعة 6:15 مساء على قناةbeIN Sports HD 3
ريال مايوركا X جيرونا – الساعة 7:308 مساء على قناةbeIN Sports HD 3
أتلتيك بيلباو X برشلونة – الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
هيلاس فيرونا X ساسولو – الساعة 2:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1
فروسينوني X ليتشي – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1
إمبولي X كالياري – الساعة 5 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2
أتلانتا X بولونيا – الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
نابولي X يوفنتوس – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
كولن X باير ليفركوزن – الساعة 5:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5
هوفنهايم X فيردر بريمن – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
تولوز X نيس – الساعة 3 ظهرا
مونبلييه X ستراسبورج – الساعة 5 عصرا
نانت X ميتز – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 8
ستاد بريست X لوهافر – الساعة 5 عصرا على قناة beIN Sports HD 2
رين X لوريان – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ليون X لانس – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري التركي
إسطنبول باشاك شهير X سامسون سبور – الساعة 1:30 ظهرا
بينديك سبور X قونيا سبور – الساعة 1:30 ظهرا
بشكتاش X جالاتا سراي – الساعة 7 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
إنبي X الاتحاد السكندري – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

ملاعب

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