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حماس: نستنكر محاولة أمن السلطة اختطاف قيس السعدي في مخيم جنين

3/3/2024 7:09:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما وصفتها "الجريمة الآثمة" لأجهزة أمن السلطة بـ"محاولة اختطاف" المقاوم المطارد قيس السعدي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.


وأعربت عن رفضها هذا السلوك الذي سمته بـ"غير الوطني"، والذي أتى بعد لقاء موسكو الذي أكد وحدة الصف الوطني ودعم المقاومة.


وحمّلت حماس أجهزة أمن السلطة وقيادتها المسؤولية عن سلامة السعدي والمقاومين الآخرين الذين يلاحقهم الاحتلال.


والسعدي هو أحد مقاتلي كتائب القسام في جنين، اعتقله الاحتلال عام 2017، ثم أطلق سراحه عام 2021. ويسعى جيش الاحتلال جاهدا لإعادة اعتقاله بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


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