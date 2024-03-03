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القوات الخاصة الألمانية تنفذ عملية أمنية في برلين

3/3/2024 7:09:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "بيلد" بأن القوات الخاصة الألمانية تجري عملية أمنية في برلين في إطار مكافحة منظمة "الجيش الأحمر" (RAF) .

وكتبت الصحيفة: "تجري القوات الخاصة عملية أمنية في حي فريدريخسخاين منذ فجر اليوم الأحد، حيث تسمع هناك أصوات طلقات نارية".
وأضافت أنه تم اعتقال شخصين على الأقل في إطار العملية، مشيرة إلى عدم وجود أي معلومات حول وقوع إصابات.
وتم في وقت سابق من هذا الأسبوع القبض على عضو "الجيش الأحمر" دانييلا كليت المتهمة "بتفجير سجن فايترشتات عام 1993 والهجوم على السفارة الأمريكية في بون عام 1991" والمطلوبة منذ أكثر من 30 عاما.

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