القوات الخاصة الألمانية تنفذ عملية أمنية في برلين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "بيلد" بأن القوات الخاصة الألمانية تجري عملية أمنية في برلين في إطار مكافحة منظمة "الجيش الأحمر" (RAF) .
وكتبت الصحيفة: "تجري القوات الخاصة عملية أمنية في حي فريدريخسخاين منذ فجر اليوم الأحد، حيث تسمع هناك أصوات طلقات نارية".
وأضافت أنه تم اعتقال شخصين على الأقل في إطار العملية، مشيرة إلى عدم وجود أي معلومات حول وقوع إصابات.
وتم في وقت سابق من هذا الأسبوع القبض على عضو "الجيش الأحمر" دانييلا كليت المتهمة "بتفجير سجن فايترشتات عام 1993 والهجوم على السفارة الأمريكية في بون عام 1991" والمطلوبة منذ أكثر من 30 عاما.
MENAFN03032024000208011052ID1107927872
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.