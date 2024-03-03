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تفاصيل تشييع جثمان حلمي بكر وموعد العزاء

3/3/2024 6:09:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصل نجل الموسيقار الراحل حلمي بكر من الولايات المتحدة، وقرر تشييع جثمان والده، اليوم الاحد من مسجد النور في العباسية بعد صلاة العصر.
كما قرر هشام حلمي بكر إقامة عزاء والده، اليوم الأحد، في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، في القاهرة.


وكان هشام وصل إلى مطار القاهرة مساء أمس يوم السبت، لتوديع جثمان والده ودفنه إلى مثواه الأخير، وذهب إلى مستشفى السلام العام، لإلقاء نظرة الوداع على والده، حيث وضع الراحل في ثلاجة حفظ الموتى.


وأصر هشام على عدم دفن والده دون حضوره، وذلك بعد المشاجرة التي نشبت بين أرملته، وأسرة الموسيقار، بسبب الخلاف على مكان دفن الجثمان.

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