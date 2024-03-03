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رمضان 2024.. بلقيس فتحي تغني تتر 'بين القصور'

3/3/2024 6:09:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت النجمة اليمنية بلقيس فتحي غن غنائها تتر مسلسل "بين القصور" المغربي، المرتقب عرضه ضمن ماراثون دراما رمضان 2024، على قناة "MBC5" ومنصة شاهد الرقمية.
وأعلنت بلقيس عن عنوان أغنية تتر المسلسل "شكون كان يقول" من كلمات وألحان يونس آدم.

ومسلسل "بين القصور" يسلط الضوء على العادات والتقاليد النبيلة التي يحتفظ بها سكان الأحياء المغربية، وتبرز قيمهم الأخلاقية والاجتماعية، حيث يتناول المسلسل قصة حي عريق في مدينة الدرا البيضاء يسمى "بين القصور"، الذي شهد على ميلاد نخبة من الشخصيات الهامة ومشاهير المغرب، قبل أن يتحول بعد توالي السنين إلى مرتع للمنحرفين والخارجين عن القانون.

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