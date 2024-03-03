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اللون البني للقيء يدق ناقوس الخطر

3/3/2024 6:09:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إن اللون البني للقيء يدق ناقوس الخطر، حيث إنه ينذر بمشكلة صحية خطيرة تستلزم استشارة الطبيب على وجه السرعة.
انسداد معوي
وأوضحت الجمعية أن اللون البني للقيء قد يرجع إلى وجود براز في القيء، بسبب الانسداد المعوي، والذي تكمن أسبابه في التهاب البنكرياس أو حصوات المرارة أو الأورام.


وتتمثل الأعراض الأخرى للانسداد المعوي في آلام البطن الشديدة والغثيان والانتفاخ والإمساك، بالإضافة إلى انبعاث رائحة براز من القيء.


نزيف في الجهاز الهضمي
وأضافت الجمعية أن اللون البني للقيء قد يرجع إلى وجود دم في القيء، والذي يشير إلى حدوث نزيف في الجهاز الهضمي، على سبيل المثل بسبب قرحة في المعدة .


وعلى أية حال، يمثل اللون البني للقيء حالة طبية طارئة تستدعي استشارة الطبيب على الفور، لا سيما إذا كان القيء مصحوباً بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس، والتنفس السريع، وسرعة ضربات القلب، والتدهور السريع في الحالة الصحية العامة.

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