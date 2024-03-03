النقل: حجب 17 تطبيق نقل غير مرخص في الأردن

MENAFN - Amman Net) كشفت وزيرة النقل وسام التهتموني أنه تم حجب 17 تطبيق نقل يعمل بشكل غير شرعي في الأردن ومخاطبة شركات عالمية من أجل رفعه عن متاجرها حيث استجابت شركة آبل وسيتم رفعها خلال الفترة المقبلة.

وقالت التهتموني خلال اجتماع نيابي، اليوم الأحد، إن تطبيقات النقل غير المرخصة تشكل خطرا اجتماعيا واقتصاديا، لافتة إلى أن التطبيقات غير مرخصة قد لا تكون آمنة على الأشخاص الذين يستخدمونها بالمقارنة مع التطبيقات المرخصة بالإضافة أنها تفوت دخلا اقتصاديا على الدولة.

وأضافت أن التطبيقات غير المرخصة تنافس التطبيقات بالأسعار من خلال الخصومات والتسعيرة المنخفضة، مؤكدة أن هذه التطبيقات لا تدفع الرسوم التي تدفعها التطبيقات المرخصة حيث تدفع نحو 400 دينار للحصول على الترخيص للعمل عدا عن الاشتراكات الأخرى مثل التأمين وشهادات حسن السيرة والسلوك للسائقين وغيرها من الإجراءات التي تجعل التطبيقات المرخصة أكثر أمانا للاستخدام.

وأشارت التهتموني إلى أن الوزارة خاطبت الجهات ذات العلاقة لتنظيم عمل التطبيقات الذكية وحجب التطبيقات المخالفة التي تنافس بشكل غير شرعي في الأردن، حيث أنها مرخصة في دول أخرى لكنها غير مرخصة في المملكة.