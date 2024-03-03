7340 معتقلا بالضفة منذ 7 من أكتوبر الماضي

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال 'الإسرائيلي" منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد، 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم طالبة من نابلس، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.
وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات بيت لحم، ونابلس، ورام الله، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.
ورافق حملة الاعتقال عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ
السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى أكثر من 7340، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، وذلك بعد مرور 149 يوما على العدوان والإبادة الجماعية.
وترفض سلطات الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.
يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.
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