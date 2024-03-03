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7340 معتقلا بالضفة منذ 7 من أكتوبر الماضي

3/3/2024 6:09:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال 'الإسرائيلي" منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد، 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، بينهم طالبة من نابلس، بالإضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات بيت لحم، ونابلس، ورام الله، على ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

ورافق حملة الاعتقال عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات منذ
السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى أكثر من 7340، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ويواصل جيش الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة، وذلك بعد مرور 149 يوما على العدوان والإبادة الجماعية.

وترفض سلطات الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.

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