تجدد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN- شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على مواقع لبنانية، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات في الجنوب اللبناني، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

قصف حزب الله عدة مواقع عسكرية إسرائيلية على المناطق الحدودية مع لبنان، حيث دوت صافرات الإنذار عدة مرات في العديد من البلدات الإسرائيلية الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الأعلى.

وشن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على مواقع لبنانية، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات في الجنوب اللبناني، واستهدف القصف محيط تجمعات سكنية المتاخمة للخط الأزرق"، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق صاروخ بركان الذي استهدف موقعا للجيش الإسرائيلي في بلدة "شلومي" في الجليل الغربي، دون أن يعلن عن خسائر أو أضرار.

وتصاعدت تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيدا عن الحدود، وسط مساع إقليمية ودولية لمنع توسيع المواجهات إلى حالة حرب بين الجانبين.

