تجدد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN- شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على مواقع لبنانية، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات في الجنوب اللبناني، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.
قصف حزب الله عدة مواقع عسكرية إسرائيلية على المناطق الحدودية مع لبنان، حيث دوت صافرات الإنذار عدة مرات في العديد من البلدات الإسرائيلية الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الأعلى.
وشن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على مواقع لبنانية، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات في الجنوب اللبناني، واستهدف القصف محيط تجمعات سكنية المتاخمة للخط الأزرق"، فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق صاروخ بركان الذي استهدف موقعا للجيش الإسرائيلي في بلدة "شلومي" في الجليل الغربي، دون أن يعلن عن خسائر أو أضرار.
وتصاعدت تهديدات من مسؤولين إسرائيليين بتوسيع الهجمات على الأراضي اللبنانية ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله بعيدا عن الحدود، وسط مساع إقليمية ودولية لمنع توسيع المواجهات إلى حالة حرب بين الجانبين.
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