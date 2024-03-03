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مؤسسة ياسر عرفات تُصدر كتاب حياة لا تنسى عن مسيرة القائد المؤسس

3/3/2024 6:09:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- صدر حديثا عن مؤسسة ياسر عرفات، كتاب "حياة لا تنسى" عن سيرة ومسيرة القائد المؤسس الشهيد ياسر عرفات.

ويتكون الكتاب، من 119 صفحة من القطع المتوسط، ويحتوي على 41 عنوانا مع ملحق من صور سيرة ومسيرة القائد المؤسس ياسر عرفات تروي أهم المحطات التاريخية في حياته، بدءا من مولده في القدس، وانتهاء بعنوان "الجنازة وداع يليق بــأبو الأمة".

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