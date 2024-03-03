مؤسسة ياسر عرفات تُصدر كتاب حياة لا تنسى عن مسيرة القائد المؤسس

مؤسسة ياسر عرفات تُصدر كتاب حياة لا تنسى عن مسيرة القائد المؤسس
التاريخ
3/3/2024 6:09:12 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- صدر حديثا عن مؤسسة ياسر عرفات، كتاب "حياة لا تنسى" عن سيرة ومسيرة القائد المؤسس الشهيد ياسر عرفات.
ويتكون الكتاب، من 119 صفحة من القطع المتوسط، ويحتوي على 41 عنوانا مع ملحق من صور سيرة ومسيرة القائد المؤسس ياسر عرفات تروي أهم المحطات التاريخية في حياته، بدءا من مولده في القدس، وانتهاء بعنوان "الجنازة وداع يليق بــأبو الأمة".
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