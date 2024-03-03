المالكي يطلع وزير خارجية سلوفاكيا على آخر التطورات السياسية

MENAFN - Palestine News Network ) انطاليا/PNN- أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا يوراي بلانار، خلال لقائهما على هامش أعمال منتدى انطاليا الدبلوماسي الثالث، على آخر التطورات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة في ظل استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وقال المالكي خلال اللقاء، إن اسرائيل، بقيادة نتنياهو، تستخدم سلاحا ضاغطا بحق الفلسطينيين في غزة وهو سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من الدواء، في محاولاتٍ منها لإذلال وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم.

وأضاف أنّ شمال قطاع غزة لم تصله المساعدات منذ ثلاثة أشهر، وعندما وصلت وتجمّع المواطنون في طوابير من أجل الحصول على لقمة طعام لأطفالهم ولعائلاتهم، تعمّدت قوات الاحتلال ارتكاب جريمة بشعة بحق هؤلاء المدنيين وسمحت للقناصات والدبابات والطائرات المسيّرة بإطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد 118 مواطنا وإصابة 760 آخرين.

ودعا المالكي، جمهورية سلوفاكيا وجميع الدول الصديقة بضرورة تشكيل أداة ضغط على اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لحماية أرواح الأبرياء، ومنع ارتكاب المزيد من المجازر خاصة أننا على أبواب شهر رمضان.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع تهجير المواطنين إلى خارج فلسطين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن لكافة مناطق القطاع.

وأكد أنّ الحل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة يتم عن طريق العودة إلى مسار تحقيق السلام العادل الذي يتمثّل بتطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967.

وشكر المالكي، جمهورية سلوفاكيا على زيادة عدد المنح الطلابية المقدّمة للطلبة الفلسطينيين للدراسة في جامعات سلوفاكيا.

من جانبه، تطرّق بلانار إلى المأساة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في منطقة دوار النابلسي شمال القطاع، وأعرب عن تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، وشدد على أهمية حماية المدنيين عن طريق وقف إطلاق النار بشكل أساسي، ليتسنّى العمل ضمن إطار سياسي جاد لتحقيق السلام.

وأكد استعداد بلاده لتقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة لتقليل حجم الكارثة الإنسانية، وأهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين، وتنشيط السياحة الدينية بينهما في المستقبل القريب.