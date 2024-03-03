المالكي يطلع وزير خارجية سلوفاكيا على آخر التطورات السياسية

(MENAFN
- Palestine News Network )
انطاليا/PNN- أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وزير خارجية جمهورية سلوفاكيا يوراي بلانار، خلال لقائهما على هامش أعمال منتدى انطاليا الدبلوماسي الثالث، على آخر التطورات السياسية والميدانية في الأرض الفلسطينية المحتلّة في ظل استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
وقال المالكي خلال اللقاء، إن اسرائيل، بقيادة نتنياهو، تستخدم سلاحا ضاغطا بحق الفلسطينيين في غزة وهو سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من الدواء، في محاولاتٍ منها لإذلال وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم.
وأضاف أنّ شمال قطاع غزة لم تصله المساعدات منذ ثلاثة أشهر، وعندما وصلت وتجمّع المواطنون في طوابير من أجل الحصول على لقمة طعام لأطفالهم ولعائلاتهم، تعمّدت قوات الاحتلال ارتكاب جريمة بشعة بحق هؤلاء المدنيين وسمحت للقناصات والدبابات والطائرات المسيّرة بإطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد 118 مواطنا وإصابة 760 آخرين.
ودعا المالكي، جمهورية سلوفاكيا وجميع الدول الصديقة بضرورة تشكيل أداة ضغط على اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لحماية أرواح الأبرياء، ومنع ارتكاب المزيد من المجازر خاصة أننا على أبواب شهر رمضان.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمنع تهجير المواطنين إلى خارج فلسطين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن لكافة مناطق القطاع.
وأكد أنّ الحل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة يتم عن طريق العودة إلى مسار تحقيق السلام العادل الذي يتمثّل بتطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967.
وشكر المالكي، جمهورية سلوفاكيا على زيادة عدد المنح الطلابية المقدّمة للطلبة الفلسطينيين للدراسة في جامعات سلوفاكيا.
من جانبه، تطرّق بلانار إلى المأساة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في منطقة دوار النابلسي شمال القطاع، وأعرب عن تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، وشدد على أهمية حماية المدنيين عن طريق وقف إطلاق النار بشكل أساسي، ليتسنّى العمل ضمن إطار سياسي جاد لتحقيق السلام.
وأكد استعداد بلاده لتقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة لتقليل حجم الكارثة الإنسانية، وأهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين، وتنشيط السياحة الدينية بينهما في المستقبل القريب.
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