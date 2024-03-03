نيابة دبي: 100 ألف درهم غرامة على صاحب منشأة تحايل على قرارات التوطين

كشفت النيابة العامة عن صدور الحكم الثاني في قضية التوطين الصوري لصاحب منشأة قام بالتحايل على قرارات التوطين ببرنامج (نافس)، حيث حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم –صاحب المنشأة – بالغرامة وقدرها 100 ألف درهم عما أُسند إليه من اتهام، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وهما موظفتان.

وأفاد المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم المحامي العام الأول، رئيس نيابة الجنسية والإقامة، أن النيابة لن تتهاون في تخاذل الشركات في الالتزام بقرارات وزارة الموارد البشرية والتوطين الخاصة بنسب التوطين في القطاع الخاص، وعلى المواطنين المسجلين في برنامج "نافس" الاستفادة الحقيقية من هذا النظام من خلال التواجد في مقر العمل وأداء المهام المكلفين بها، وفي حال مخالفة ذلك من قبل المنشآت التوجه إلى الجهة المعنية وهي وزارة الموارد البشرية والتوطين للإبلاغ عن الممارسات المخالفة للأنظمة والسياسات.





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