«أوبن أيه.آي» تدعو للاستعداد إلى عواقب «الذكاء الاصطناعي» السلبية

يعتقد سام ألتمان، رئيس شركة أوبن أيه.آي الأمريكية المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي، أن المحتوى المصنوع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المستقبل سيزيد على المحتوى الذي ينتجه البشر.

وقال سام ألتمان، رئيس الشركة، في مؤتمر نظمته شركة الرقائق الإلكترونية الأمريكية العملاقة إنتل، إنه على المجتمعات الاستعداد لمواجهة العواقب السلبية لانتشار الذكاء الاصطناعي قبل أن يحدث هذا.

ويتوقع ألتمان ظهور التأثيرات السلبية للذكاء الاصطناعي على الانتخابات في المستقبل القريب. وتأتي تصريحاته في الوقت الذي ظهر فيه استخدام لقطات فيديو مختلقة باستخدام ما يعرف باسم التزييف العميق في الانتخابات الهندية التي ستجري في وقت لاحق من العام الحالي.

وأضاف أنه يجب التعامل بجدية مع المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب السيبرانية والأسلحة البيولوجية.

وقال إن الذكاء الاصطناعي لن يكون قصة جميلة وفقط وإنما سيكون قصة مزاياها أكثر من عيوبها.

وبمساعدة الذكاء الاصطناعي يمكن تسريع وتيرة البحث العلمي والشفاء من الأمراض وتحسين التعليم، بحسب ألتمان، مضيفا أنه من الصعب الآن تصور مدى التحسن الذي يمكن أن يشهده المستقبل بفضل التكنولوجيا الجديدة.



وفي الوقت نفسه يجب وجود دور تنظيمي قوي للدولة في التقنيات الجديدة وبخاصة الآن حيث مازالت نماذج الذكاء الاصطناعي ضعيفة نسبيا.

وقال ألتمان إنه لا يجب أن تقوم شركة مثل أوبن أيه.آي بتطوير ذكاء اصطناعي أذكى من البشر بشكل سري ثم تطلقه على العالم. يجب أن يحصل المجتمع ومؤسساته على الوقت لكي يتم التكيف تدريجيا مع التطورات.

يذكر أن منصة شات جي.بي.تي التي تم إطلاقها في العام الماضي وأثارت حماسا قويا بشأن الذكاء الاصطناعي، تعتمد على استخدام كميات ضخمة من المعلومات لتدريبها، ويمكنها كتابة نصوص بمستوى لغوي قريب من الكتابات البشرية، وكذلك كتابة أكواد البرامج وتلخيص المعلومات.

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