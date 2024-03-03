فرستابن الأب يطالب برحيل هورنر عن رد بول

نسبت صحيفة ديلي ميل اللندنية إلى يوس فرستابن والد بطل العالم في سباقات فورمولا 1 للسيارات ماكس فرستابن قوله أمس السبت إن فريق رد بول ربما "ينفجر" إن لم يرحل رئيسه الحالي كريستيان هورنر.

وبرأت لجنة تحقيق مستقلة الأسبوع الماضي هورنر (50 عاما) وهو بريطاني من ادعاءات بإساءة التصرف بحق موظفة في الفريق ورفضت شكوى الأخيرة.

وسيطرت التحقيقات مع هورنر على المشهد قبل انطلاق موسم فورمولا 1 لكن رئيس رد بول ظل في بؤرة الضوء بعد انتشار رسالة الكترونية مجهولة المصدر على نطاق واسع تتحدث عن وجود أدلة قدمت إلى التحقيقات.

وقال فرستابن الأب وهو منافس سابق في فورمولا 1 أيضا للصحيفة البريطانية "هناك توتر هنا بينما يستمر هو في المنصب.

"الفريق يواجه خطر التمزق ولا يمكن استمرار الوضع الحالي. سينفجر الفريق. إنه يلعب دور الضحية بينما هو السبب في المشكلة."

ولم يتسن على الفور الاتصال بهورنر للتعليق بينما لم يرد المتحدث باسم الفريق على طلب للتعليق.

وفاز فرستابن بطل المواسم الثلاثة الماضية بسباق البحرين وهو الجولة الأولى من الموسم الحالي في حلبة الصخير أمس السبت.

وبعد السباق قال هورنر للصحفيين ردا على سؤال عن الرسالة المجهولة إنه لن يعلق على "الدوافع التي يمكن أن تكون لدى أي شخص للقيام بهذا."

وأضاف قوله "أحظى بدعم أسرة رائعة وزوجة رائعة وفريق رائع وكل من في الفريق وتركيزي ينصب على السباقات والفوز بالسباقات وتقديم أفضل ما لدي."

ونفي فرستابن الأب أي علاقة له بالرسالة المجهولة قائلا "هذا هراء. لماذا قد أفعل هذا بينما يتفوق ماكس هنا؟"

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