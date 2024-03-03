Sunday, 03 March 2024 03:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فرستابن الأب يطالب برحيل هورنر عن رد بول

3/3/2024 6:00:22 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نسبت صحيفة ديلي ميل اللندنية إلى يوس فرستابن والد بطل العالم في سباقات فورمولا 1 للسيارات ماكس فرستابن قوله أمس السبت إن فريق رد بول ربما "ينفجر" إن لم يرحل رئيسه الحالي كريستيان هورنر.

وبرأت لجنة تحقيق مستقلة الأسبوع الماضي هورنر (50 عاما) وهو بريطاني من ادعاءات بإساءة التصرف بحق موظفة في الفريق ورفضت شكوى الأخيرة.

وسيطرت التحقيقات مع هورنر على المشهد قبل انطلاق موسم فورمولا 1 لكن رئيس رد بول ظل في بؤرة الضوء بعد انتشار رسالة الكترونية مجهولة المصدر على نطاق واسع تتحدث عن وجود أدلة قدمت إلى التحقيقات.

وقال فرستابن الأب وهو منافس سابق في فورمولا 1 أيضا للصحيفة البريطانية "هناك توتر هنا بينما يستمر هو في المنصب.

"الفريق يواجه خطر التمزق ولا يمكن استمرار الوضع الحالي. سينفجر الفريق. إنه يلعب دور الضحية بينما هو السبب في المشكلة."

ولم يتسن على الفور الاتصال بهورنر للتعليق بينما لم يرد المتحدث باسم الفريق على طلب للتعليق.

وفاز فرستابن بطل المواسم الثلاثة الماضية بسباق البحرين وهو الجولة الأولى من الموسم الحالي في حلبة الصخير أمس السبت.

وبعد السباق قال هورنر للصحفيين ردا على سؤال عن الرسالة المجهولة إنه لن يعلق على "الدوافع التي يمكن أن تكون لدى أي شخص للقيام بهذا."

وأضاف قوله "أحظى بدعم أسرة رائعة وزوجة رائعة وفريق رائع وكل من في الفريق وتركيزي ينصب على السباقات والفوز بالسباقات وتقديم أفضل ما لدي."

ونفي فرستابن الأب أي علاقة له بالرسالة المجهولة قائلا "هذا هراء. لماذا قد أفعل هذا بينما يتفوق ماكس هنا؟"

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN03032024000110011019ID1107927782

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث