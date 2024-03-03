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أحمد بن سعيد: 64.6% نمو الأرباح التشغيلية لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة

3/3/2024 6:00:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، أن سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" سجلت نمواً قوياً في أرباحها التشغيلية عن عام 2023 بنسبة 64.6%، وتخطت قيمة صافي الأصول أكثر من 20.8 مليار درهم.

وقال سموه في حسابة على منصة إكس "سجلت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" نمواً قوياً في أرباحها التشغيلية عن عام 2023 بنسبة 64.6%، وتخطت قيمة صافي الأصول أكثر من 20.8 مليار درهم، لترسّخ دورها المحوري في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33.

وأضاف سموه "تجسّد هذه النتائج مساهمة "دييز" الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، كما تواصل المناطق الاقتصادية التابعة النمو عبر ستة قطاعات رئيسية تمثل مجتمعة 95٪ من إجمالي الشركات التي تعمل تحت مظلتها".

واختتم سمو الشيخ أحمد بن سعيد "وتماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، تواصل "دييز" مساعيها في تمهيد الطريق نحو تحقيق التميز الاقتصادي والاستثماري في دبي، ما يوفر فرصاً واعدة للشركات المحلية والأجنبية، فيما نشرع في رحلة طموحة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر".


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