مكتوم بن محمد يُقدم واجب العزاء في وفاة والدة عبدالله سعيد بالحب العامري
التاريخ
3/3/2024 6:00:21 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، واجب العزاء إلى عبدالله سعيد بالحب العامري وإخوانه، في وفاة المغفور لها والدتهم، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
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