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أحمد الزعابي: نجاح المؤتمر يؤكد ريادة الإمارات

3/3/2024 5:20:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: ((يأتي نجاح المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، تأكيداً على الدور الريادي لدولة الإمارات في قيادة وإدارة الحوارات العالمية، للاستفادة من المقومات المشتركة لتعزيز الفعالية والكفاءة وتطوير حلول مبتكرة تسهم في التعامل مع تحديات الاقتصاد العالمي، من أجل ضمان مستقبل أفضل للبشرية)).

وأضاف: تشكل نتائج المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية علامة فارقة في مسيرتنا لتطوير نظام التجارة العالمية، في ظل التحولات المتسارعة فتترابط وتتفاعل التجارة والتكنولوجيا والبيئة والتنمية بشكل وثيق.

وأوضح أن الإمارات اتخذت خطوات ومبادرات طموحة لدعم نظام التجارة العالمية لتطوير الاقتصادات، ومن ذلك دعم صناديق منظمة التجارة العالمية المخصصة لتمكين الدول النامية والأقل نمواً من تحقيق الاستفادة القصوى من التجارة العالمية، وإضافة إلى ذلك، فإن مبادرة تكنولوجيا التجارة العالمية، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تعمل على تحديث وتطوير التجارة العالمية عبر تبني وتوظيف أحدث التقنيات.

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