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«المركزي»: 15 يوماً لتسوية تعويضات المركبات المتضررة من الأمطار

3/3/2024 5:20:02 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ألزم المصرف المركزي شركات التأمين المحلية بتسوية التعويضات المستحقة لأصحاب المركبات المتضررة جراء الأمطار والتقلبات الجوية غير المصنفة رسمياً ككوارث طبيعية خلال 15 يوماً من استلام المطالبات التعويضية المستحقة.

وتقوم الشركات بتعويض المركبات المتضررة في حالتي الفقد والتلف اللتين تنص عليهما وثائق التأمين الشامل وفق سلمى حبيب، مدير مسؤول مساعد تطوير الأنظمة الرقابية بالمصرف، حيث تكفل تلك الوثائق حق إعادة المركبة للحالة الطبيعية فيما يختلف شكل التعويض ما بين الإصلاح أو التعويض المادي، وذلك وفقاً لطبيعة الاتفاق مع حملة الوثائق.

وأضافت في تصريحات إذاعية أنه يجب على أصحاب المطالبات تقديمها مع كافة المستندات المطلوبة إلى الشركات الملزمة بالرد بالاستلام خلال 3 أيام من تقديمها، فيما يجب على الشركات أيضاً في حال رفض منح التعويضات أن تزوّد صاحب المطالبة بالرفض كتابياً مع تبيان أسباب الرفض وإرفاق نسخ من المستندات القانونية التي استندت إليها في رفض منح التعويض.

ويوفر المصرف المركزي لأصحاب المركبات المتضررة قنوات إلكترونية متعددة لرفع شكواهم سواء من رفض المطالبات أو حتى من تأخر التسوية من جانب الشركات، وذلك إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية التابعة للمصرف أو الاتصال على الرقم المباشر لرفع الشكوى. وتابعت: إن قرارات الوحدة إلزامية واجبة التنفيذ على شركات التأمين نحو استحقاق التعويضات في حال كانت التعويضات المقررة حتى حد 50 ألف درهم، فيما كفل القانون للشركات في حالة تخطى التعويضات لتلك القيمة الطعن على قرار اللجنة أمام المحاكم المختصة خلال 30 يوماً من صدور القرار.

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