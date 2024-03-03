«ميليا ديزرت بالم» يقدم تجارب رمضانية مميزة

أعلن فندق ميليا ديزرت بالم، المميز بإطلالته المذهلة على نادي البولو الذي تبلغ مساحته 64 هكتاراً، عن تقديم تجارب تناول طعام استثنائية وسط إطلالات ساحرة على أفق دبي بمناسبة شهر رمضان المبارك.

ويقدم مطعم إيبيكور بوفيه إفطار يضم أشهى الأطباق التي تحتفي بالنكهات العربية الأصيلة وسط إطلالات خلابة على غروب الشمس.

ويشمل بوفيه الإفطار تشكيلة من المأكولات التقليدية، بما في ذلك شوربة العدس والمشاوي العربية المحضرة على الفحم والكباب وشيش طاووق الدجاج، إضافة إلى الأطباق الكلاسيكية مثل السمكة الحرّة وطبق الدجاج بالزبدة الكلاسيكي والأوزي ولحم الضأن المشوي وتوابل الرايتا والمكسرات.

ويمكن للضيوف اختتام تجربتهم المميزة مع تشكيلة من الحلويات، بما في ذلك المشبك والنمّورة مع الكريمة وأصناف البقلاوة وأم علي، كما تتوفر محطة طهو حية لتحضير الكنافة.

ويدعو ميليا ديزرت بالم ضيوفه للاستمتاع بأمسية مميزة مع تجربة السحور الاستثنائية في صالة الشيشة، والتي توفر مجموعة متنوعة من العصائر الرمضانية المنعشة وأطباق المقبلات الباردة والساخنة الشهية.

يمكن للمجموعات الكبيرة المؤلفة من 50 وحتى 300 شخص الاستمتاع بتجربة إفطار مخصصة تتميز بأعلى مستويات الخصوصية والراحة في مطاعم الفندق الداخلية والخارجية.

وتتراوح أسعار الإفطار الجماعي من 200 إلى 300 درهم إماراتي للشخص الواحد.