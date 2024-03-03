ريال مدريد يصدر بياناً حول سرقة هدف بيلينجهام أمام فالنسيا

فيما وصفته الصحف الاسبانية بالسرقة التحكيمية أصدر نادي ريال مدريد الاسباني بياناً رسمياً حول الواقعة التحكيمية الغريبة التي منعت الفريق من الفوز على نظيره فالنسيا ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي "2-2"

وكان حكم المباراة خيل مانزانو قد أطلق صافرة نهاية المباراة قبل ثوانِ قليلة من تسجيل بيلينجهام هدف ريال مدريد الثالث وهو الأمر الذي أثار موجة من السخط والادانات في الوسط الرياضي والإعلامي الإسباني

حيث وصفت الواقعة بالسرقة التحكيمية .

بيان الريال

وكرد فعل غاضب على الواقعة أصدر نادي ريال مدريد الاسباني بيانا ساخطا على موقعه الرسمي جاء فيه " منع قرار تحكيمي غير مسبوق لجيل مانزانو فوز ريال مدريد على فالنسيا في الميستايا. مع النتيجة 2-2 وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، أرسل براهيم دياز عرضية إلى منطقة الجزاء وأنهى بيلينجهام الكرة برأسية مما سيجعل النتيجة 2-3. لكن الحكم ألغى الهدف معلنا نهاية المباراة أثناء وجود عرضية دياز في الهواء. هدفان من فيني جونيور عندما التعادل كان حاسماً في المنافسة التي إنتهت بقرار جيل مانزانو".





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