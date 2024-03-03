لينوفو تكشف عن كمبيوتر محمول بشاشة شفافة للأعمال الإبداعية

تطور شركة الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر الصينية لينوفو صيغة إبداعية مبتكرة لأجهزة الكمبيوتر المحمول وكشفت عن نموذج اختباري لشاشة شفافة خلال مشاركتها في معرض المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة بمدينة برشلونة الإسبانية.

وتقول الشركة الصينية إن الكمبيوتر المحمول الذي يحتوي على شاشة زجاجية وسطح يمكن استخدامه كلوحة مفاتيح أو لوحة للرسم الرقمي سيتيح مستوى جديدا من التفاعل والابداع.

ويستهدف الجهاز المنتظر تسهيل عمل مصممي الجرافيك وغيرهم من المبدعين الذين يمكنهم استخدام قلم خاص لرسم العناصر التي يرونها تحت أو عبر شاشة الكمبيوتر.

كما يمكن لمكاتب الاستقبال في شركات السياحة والفنادق استخدام شاشة الكمبيوتر المحمول الجديدة لأنه يتم النظر غالبا إلى شاشات الكمبيوتر التقليدية في مكاتب الاستقبال باعتبارها حاجزا بين الموظف والعميل.

وتقول لينوفو إنه يمكن تعديل درجة شفافية الشاشة بحيث لا يكون في مقدور كل واحد أن يرى ما يقوم به المستخدم على الجهاز.

ورغم ذلك مازال هناك وقت قبل أن تطرح الشركة الصينية هذا النموذج الاختباري كجهاز في الأسواق.

والمعروض حاليا مجرد نموذج اختباري.



