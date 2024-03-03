حماس: الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفاد مصدر قيادي في حركة (حماس) لوكالة فرانس برس الأحد أن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال 24 الى 48 ساعة بحال "تجاوبت" إسرائيل مع مطالبها.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "اليوم (الأحد) تنطلق جولة مفاوضات في القاهرة... واذا تجاوبت اسرائيل يصبح الطريق ممهدا لاتفاق خلال الأربع والعشرين أو الثماني والأربعين ساعة القادمة".
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