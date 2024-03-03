حماس: الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال 24 إلى 48 ساعة

أفاد مصدر قيادي في حركة (حماس) لوكالة فرانس برس الأحد أن الاتفاق على هدنة في غزة ممكن خلال 24 الى 48 ساعة بحال "تجاوبت" إسرائيل مع مطالبها.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه "اليوم (الأحد) تنطلق جولة مفاوضات في القاهرة... واذا تجاوبت اسرائيل يصبح الطريق ممهدا لاتفاق خلال الأربع والعشرين أو الثماني والأربعين ساعة القادمة".





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