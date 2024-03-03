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ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي في غزة إلى 30410 منذ بدء الحرب

3/3/2024 5:19:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الأحد ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 30410 منذ بدء الحرب بين إسرائيل والحركة في السابع من أكتوبر الماضي.

وبلغ عدد الجرحى 71700 منذ بدء القصف الإسرائيلي المدمّر على القطاع الفلسطيني المحاصر. وتشمل الحصيلة مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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