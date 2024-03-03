ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي في غزة إلى 30410 منذ بدء الحرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس الأحد ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 30410 منذ بدء الحرب بين إسرائيل والحركة في السابع من أكتوبر الماضي.
وبلغ عدد الجرحى 71700 منذ بدء القصف الإسرائيلي المدمّر على القطاع الفلسطيني المحاصر. وتشمل الحصيلة مقتل ما لا يقل عن 90 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.
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