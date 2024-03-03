مليار درهم مبيعات «ريبورتاج العقارية» خلال أول شهرين من العام 2024

حققت «ريبورتاج العقارية» مبيعات بقيمة 3.7 مليارات درهم (مليار دولار) خلال عام 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2,3 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2022، بنمو يتجاوز 60%، كما حققت «ريبورتاج» مبيعات تتجاوز حاجز المليار درهم، خلال أول شهرين من العام الحالي.

وأكدت ريبورتاج العقارية حرصها على تقديم المزيد من العروض الخاصة والخصومات والتخفيضات بما يتماشى مع متطلبات المشترين والمستثمرين سواء داخل الإمارات أو خارجها، وهو ما يعزز من مبيعات الشركة بكل مشاريعها بالإمارات والخارج.

وتنظم ريبورتاج العقارية يوماً خاصاً للمبيعات في فندق حبتور بالاس دبي، اليوم 3 مارس الجاري، ويتضمن الحدث عروضاً خاصة على مشاريع الشركة المحلية والدولية. وتضم محفظة «ريبورتاج العقارية» 33 مشروعاً بالإمارات، ومصر، وتركيا، والمغرب.

وأكدت «ريبورتاج العقارية» مواصلة طرح المزيد من المشاريع الجديدة التي تلبي تطلعات العملاء والمستثمرين، مع مواصلة تنفيذ المشاريع القائمة وفق الجدول الزمني المحدد، تمهيداً لتسليمها للمشترين في المواعيد المحددة.

وكشفت «ريبورتاج» مؤخراً عن إطلاق مشروع «رويال بارك» الجديد في مدينة مصدر بأبوظبي، الذي يتألف من 844 وحدة سكنية.

وفي دبي أطلقت «ريبورتاج» خلال الربع الثالث من العام 2023 مشروع «ريبورتاج فيلدج» في دبي، الذي يضم 1767 وحدة سكنية، كما أطلقت خلال الربع الأول من العام الماضي مشروع «بيانكا» في دبي، الذي يضم 653 تاون هاوس.

وباشرت ريبورتاج العقارية إنجاز مشاريعها وفق الجدول الزمني المحدد، حيث أنجزت مؤخراً مشروع الواحة ريزيدنس 2 «أويسيس 2» في مدينة مصدر، الذي يضم نحو 304 وحدات سكنية.

وكانت ريبورتاج قد باشرت في وقت سابق إنجاز وتسليم مشروع «الواحة ريزيدنس 1» في مدينة مصدر، فضلاً عن تسليم مشروع «ليوناردو ريزيدنس» في مدينة مصدر، إضافة إلى تسليم مشروع «الراحة لوفتس» في منطقة شاطئ الراحة بأبوظبي.

كما أنجزت الشركة المرحلة الأولى من مشروع «ركان لوفتس» الذي تباشر الشركة تطويره في منطقة «دبي لاند» بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار».

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