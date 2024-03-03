وليد الزرعوني: السوق العقارية في الإمارات عامرةٌ بالفرص الجاذبة

أكد وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية أن السوق العقارية في الإمارات عامرةٌ بالفرص الجاذبة رغم الارتفاعات الكبيرة في الأسعار على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.

وأكد الزرعوني، على أن الإمارات تعيش نقلة حضرية جديدة تتبنى فيها تعزيز البنية التحتية والتوسع العمراني لاستيعاب الطلب المستقبلي على المسكن في العقدين المقبلين، مضيفًا أن الإمارات تفتح أذرعها أمام الجميع وتقدم تسهيلات غير مسبوقة على صعيد منح الإقامات طويلة المدى، وتسهيل تملك الأجانب للمشاريع الجديدة بالكامل، مع خطط طموحة لتصبح الوجهة الأولى المفضلة للعيش والعمل في العالم.

وأفاد بأن الطفرة التي تعيشها السوق العقارية ودعم قوي من جميع العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية أسهم في تسجيل مبيعات عقارية تاريخية تجاوزت 400 مليار درهم، ومن المرجح أن تتراوح مبيعات العام الحالي بين 450-500 مليار درهم.



واختارت شركة إعمار العقارية، «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، إحدى شركات الوساطة العقارية الرائدة في دبي، ضمن الشركات الأكثر مبيعًا وتسويقًا لمشروعات الشركة في العام الماضي.

وقامت «إعمار» بتكريم «دبليو كابيتال» بمنحها جائزة النجم الساطع خلال حفلها السنوي لعام 2023 الذي أقيم مؤخرا بحضور العديد من أبرز القادة المرموقين في كلا قطاعي المقاولات والعقارات.

وفي معرض تعليقه على الجائزة، تحدث وليد الزرعوني، قائلاً: «نحن فخورون جداً بهذه الجائزة من شركة إعمار الرائدة عالمياً في مجال التطوير العقاري.. ويعتبر دخولنا سباق إعمار لحلبة الكبار والمخضرمين في عالم العقار نجاح قوي ليضع الشركة في مصاف شركات الوساطة العقارية الوطنية».

وأفاد الزرعوني، بأن «دبليو كابيتال» تعمل على تسويق جميع الفئات العقارية، بدءًا من المشروعات الموجهة لذوي الدخل المتوسط والمحدود وصولًا إلى المشاريع والمجمعات الفاخرة.

ولدى «دبليو كابيتال» العديد من علاقات التسويق الحصرية مع مجموعة مختارة من المطورين الكبار في دبي وعلى رأسهم إعمار العقارية، الأمر الذي يتيح لها تلبية تطلعات عملائها، وتوفير مجموعة واسعة من الخيارات الاستثمارية بأسعار منافسة للغاية.

وتعتبر «إعمار العقارية»، واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، وتتمتع بحضور قوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا مع رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1.7 مليار قدم مربع في الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

وتمتلك «إعمار» سجلًا حافلًا بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقًا للمواعيد المحددة، وسلمت منذ العام 2002 أكثر من 64.700 ألف وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية.

ويعتبر كل من «برج خليفة»، المعلم العمراني العالمي، و«دبي مول»، أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم، من أهم المشاريع التي قامت «إعمار» بتطويرها حتى اليوم.

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