انطلاق ورشة عمل الفيفا لتطوير المواهب



بدأت يوم الجمعة في دبي ورشة عمل الفيفا لتطوير المواهب بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم, وتستهدف الورشة مراكز التدريب والعاملين فيها لغرض صقل مواهب لاعبي الفئات السنية

والرياضة المدرسية، وتستمر الورشة لغاية يوم الثلاثاء الموافق

5 مارس 2024.

يدير الورشة خبراء معتمدون من قبل الاتحاد الدولي، ومن أبرز المحاور التي تناقشها الورشة الحالية , عملية تنسيق العمل بين مراكز التدريب والرياضات المدرسية, إضافة إلى ورشة تنشيطية لمدربي المراحل السنية يشارك فيها 50 مدربا من فئات مختلفة، كما تستعرض إحدى الأكاديميات الخاصة في الدولة النظام الهرمي لتطوير المواهب في كرة القدم.

ويقوم فريق عمل الفيفا بمشاهدة عدة مباريات محلية, مثل نهائيات بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم، ومباريات متفرقة في دوري الدرجة الأولى ودوري الدرجة الثالثة، فضلًا عن

زيارات أخرى للاطلاع على آخر تطورات المنشآت الرياضية في الدولة.

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