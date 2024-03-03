وفاة 15 طفلاً نتيجة سوء التغذية والجفاف بمستشفى في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الأحد أن 15 طفلا توفوا نتيجة سوء التغذية والجفاف خلال الأيام القليلة الماضية في مستشفى كمال عدوان بالقطاع.
وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة "نخشى على حياة ستة أطفال يعانون من سوء التغذية والجفاف في العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان نتيجة توقف المولد الكهربائي والأكسجين وضعف الإمكانيات الطبية".
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