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وفاة 15 طفلاً نتيجة سوء التغذية والجفاف بمستشفى في غزة

3/3/2024 5:19:59 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم الأحد أن 15 طفلا توفوا نتيجة سوء التغذية والجفاف خلال الأيام القليلة الماضية في مستشفى كمال عدوان بالقطاع.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة "نخشى على حياة ستة أطفال يعانون من سوء التغذية والجفاف في العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان نتيجة توقف المولد الكهربائي والأكسجين وضعف الإمكانيات الطبية".


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