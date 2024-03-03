آمال مصنعي الهواتف على الذكاء الاصطناعي.. المبيعات عند أدنى مستوى في 10 سنوات

على الرغم من انخفاض مستويات مبيعات الهواتف الذكية إلى أدنى مستوياتها منذ عشر سنوات، تأمل الشركات المصنّعة في أن يساهم الذكاء الاصطناعي في إنعاشها، وتسعى من خلال المعرض العالمي للهواتف المحمولة في برشلونة إلى جذب انتباه المستهلكين إلى موديلاتهم الجديدة.

ولاحظ مدير الأبحاث في شركة «سي سي إس إنسايت» بن وود في تصريح لوكالة فرانس برس أن «الهواتف الذكية أصبحت مملة، ولم تعد مثيرة كما كانت من قبل. والتغييرات التي تحملها النماذج الجديدة لا تكون كبيرة جداً».

ومع أن الكاميرات والشاشات وعمر البطارية أصبحت «أفضل قليلاً» من ذي قبل، رأى المحلّل أن على الشركات المصنعة إضافة المزيد من الميزات «المثيرة» إلى منتجاتها لتشجيع الأشخاص على شراء الهواتف الأحدث. وتوقع أن يكون الذكاء الاصطناعي «وسيلة لتحقيق ذلك».

فهذه التكنولوجيا التي تتيح إنتاج المحتوى (من نصوص وصور وما إلى ذلك) بناء على طلب بسيط باللغة اليومية، غزت العالم سنة 2023، مما أدى إلى تسابق محموم في هذا المجال بين المجموعات التكنولوجية الكبرى.

ولم تبخل شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية العملاقة بالإمكانات اللازمة للترويج لمجموعة منتجاتها الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي خلال مؤتمر برشلونة للاتصالات، بعدما تمكنت «آبل» في مطلع السنة من إطاحتها من صدارة مبيعات الهواتف الذكية.

ويتناوب زوار المعرض على اختبار الميزات الجديدة لهاتفها «غالاكسي إس 24» من خلال أربع منصات تحاكي هذا الهاتف، مزودة بشاشة تعمل باللمس، ومنها مثلاً إجراء حديث بلغة لا يتقنها المستخدم بفضل الترجمة الفورية، أو إمكان رسم دائرة على عنصر ما في أي صورة أو فيديو ومن ثم إجراء بحث عنه في «غوغل».

أما منافستها الصينية «هونور» Honor، فاستحوذت أيضاً على الاهتمام بعرضها إمكانات هاتفها الذكي الجديد «ماجيك 6 برو» القادر في وضعية مكبّر الصوت على التحكم بسيارة.

ويتميز هذا الهاتف الذكي بتقنية تتبع العين المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمستخدمين التحكم في التطبيقات بأعينهم من دون استخدام أصابعهم.





«عصر جديد»

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الصينية جورج تشاو الذي يعمل حالياً على طرح هذه الوظيفة في السوق، إن «من الممكن تحقيق أشياء رائعة» بفضل الذكاء الاصطناعي.

يأتي تركيز الشركات المصنّعة على الذكاء الاصطناعي في استراتيجياتها التسويقية وسط تباطؤ في السوق، إذ بات المستهلكون يحتفظون بأجهزتهم القديمة مدة أطول، ويشترون موديلات جديدة بعد وقت أكبر، بسبب الافتقار إلى الابتكارات المهمة، وزيادة التضخم والمخاوف الاقتصادية.

وفي عام 2023، انخفض عدد الهواتف الذكية التي طرحت في الأسواق في مختلف أنحاء العالم بنسبة 3.2% لتبلغ 1.17 مليار وحدة، وهو أدنى مستوى منذ عشر سنوات، وفقاً لشركة «آي دي سي» الاستشارية.

وتوقعت «آي دي سي» انتعاشاً طفيفاً للسوق هذه السنة، ورجّحت طرح 170 مليون هاتف ذكي من الجيل الجديد سنة 2024 تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتبلغ نسبتها نحو 15 في المئة من إجمالي الهواتف الذكية التي ستُطرح في الأسواق، في مقابل 51 مليوناً عام 2023.

وتوقع المحلل في شركة «بي بي فورسايت» باولو بيسكاتوري في حديث لوكالة فرانس برس أن «يكون ذلك ربما بداية عصر جديد للهواتف الذكية»، مضيفاً أن التحدي الذي يواجه الشركات المصنعة سيتمثل في إعلام المستهلكين بشكل أفضل بالأدوات الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأضاف «لن يكون شرح مزايا الذكاء الاصطناعي والميزات الجديدة للمستخدمين أمراً سهلاً. فليس جميع المستخدمين بالضرورة على دراية بالذكاء الاصطناعي، وقد تبرز لديهم شكوك في البداية».

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