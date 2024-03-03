أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يتحدى حكم فضيحة فالنسيا ويدافع عن بيلينجهام



تحدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الحكم الاسباني خيل مانزانو الذي ادار مباراة فريقه أمس امام فالنسيا في الجولة 27 من الدوري الاسباني ان يكتب ما دار بينه وبين اللاعب جود بيلينجهام وتسبب في طرده.

فضيحة تحكيمية

وقال كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي وصفت بالفضيحة بعد القرارات الغريبة من حكم المباراة " اللاعب جود بيلينجهام لم يسب الحكم باي عبارات مسيئة او يخرج عن السلوك الرياضي العام بنهاية المباراة، بل قال للحكم أنه "هدف لعين” لكنه قالها بلغة إنجليزية "

وكرر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد التحدي بلهجة أخرى ساخرة " سنرى ما سيكتبه الحكم عن اللقطة”

واقعة الطرد

وكان الحكم الإسباني خيل مانزانو الذي ادار مباراة فالنسيا وريال مدريد أشهر البطاقة الحمراء في وجه اللاعب جود بيلينجهام بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة معلنا التعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2. رغم تسجيل الريال لهدف في الثانية الأخيرة من المواجهة لم يحتسبه الحكم، ما أدى إلى ثورة غاضبة من نجوم ريال مدريد كان من بينهم اللاعب جود بيلينجهام الذي تم طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة .





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