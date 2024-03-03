الأرصاد طقس دافئ ورياح مثيرة للغبار والعظمى 24

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ لنهار اليوم الأحد،
وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لتكون الضباب في المساء .
أما ليلا سيكون الطقس مائلا
للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 38 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 24 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 9 درجات مئوية.
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