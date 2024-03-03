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الأرصاد طقس دافئ ورياح مثيرة للغبار والعظمى 24

3/3/2024 5:14:44 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ لنهار اليوم الأحد،
وتتكاثر السحب تدريجيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لتكون الضباب في المساء .

أما ليلا سيكون الطقس مائلا
للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 38 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 24 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى 9 درجات مئوية.

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