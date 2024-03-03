صاحب السمو يشمل برعايته وحضوره غدا حفل الأوبريت الوطني قصة وطن

صاحب السمو يشمل برعايته وحضوره غدا حفل الأوبريت الوطني قصة وطن
التاريخ
3/3/2024 5:14:43 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa) يتفضل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، فيشمل برعايته وحضوره حفل الأوبريت الوطني (قصة وطن) وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الاثنين على مسرح قصر بيان.
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