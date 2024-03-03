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صاحب السمو يشمل برعايته وحضوره غدا حفل الأوبريت الوطني قصة وطن

3/3/2024 5:14:43 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) يتفضل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، فيشمل برعايته وحضوره حفل الأوبريت الوطني (قصة وطن) وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الاثنين على مسرح قصر بيان.

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