7 أيام حاسمة تحدد مستقبل الحرب في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أفاد تقرير لصحيفة " التايمز" الأمريكية إلى أن الأيام السبعة المقبلة، قبل بداية شهر رمضان المُبارك، ستُحدد مستقبل الحرب في غزة والأحداث خارج القطاع.

وبحسب التقرير، من الممكن أن يُتيح اتفاق الرهائن قيد البحث حاليًّا، فترة راحة لمدة شهر على الأقل، وتوزيعًا أكثر تنظيمًا للإمدادات المطلوبة بشدة في غزة، وربما يؤدي إلى محادثات حول وقف إطلاق نار أكثر استدامة ومفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

لكن في حال تعثُر المفاوضات وعدم تمكن الطرفين الوصول إلى اتفاق قبل حلول شهر رمضان، يُتوقع أن تخرج الأمور عن السيطرة بفعل تدهور إنساني أكبر وتنامي الفوضى في قطاع غزة، واحتمال كبير لاندلاع أعمال“عنف” واسعة النطاق في الضفة الغربية .

ولفت التقرير إلى أن جيش الاحتلال أجرى مناورة واسعة النطاق الأسبوع الماضي، تحت مراقبة قائده العام الفريق هرتسي هاليفي. ولم تكن القوات، كما هو متوقع، تستعد لحملة أخرى في غزة أو لحرب مع "حزب الله" على حدود "إسرائيل" مع لبنان؛ بل كانت تتدرب على كيفية التعامل مع اضطرابات وأعمال" عنف" متوقعة في الداخل الفلسطيني حسب قولهم.

وأضاف التقرير أن المفاوضات لا تزال تواجه بعض العقبات تتمثل بإصرار "حماس" على أن تقوم "إسرائيل"، خلال وقف إطلاق النار المؤقت، بإزالة طوقها العسكري الذي يفصل مدينة غزة عن بقية القطاع.

وفي المقابل، يرفض الاحتلال السماح "لحماس" بإعادة تواجدها العسكري في المدينة. ويمكن أن يكون الحل الوسط المحتمل هو سماح "إسرائيل" للمدنيين بالمرور عبر نقاط التفتيش وليس للرجال في سن الخدمة العسكرية.

وأشار التقرير إلى وجود مفسدين للاتفاق من الجانبين. فعلى الجانب "الإسرائيلي"، يبذل اليمين المتشدد بقيادة الوزيرين، بن غفير ومودريتش، كل ما في وسعهما للاستمرار في الحرب والحيلولة دون هدنة طويلة، علاوة على زيادة التوترات مع المسلمين خلال شهر رمضان.





وخلُص التقرير إلى أن أفضل ما يتأمله الوسطاء، تدعمهم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، القطريون والمصريون، في ضوء تعنت رئيس وزراء الاحتلال الواضح الذي ظهر في خطته لليوم التالي الهادفة تمامًا لردع التحديات السياسية والبقاء في السلطة، هو الوصول إلى وقف مؤقت للقتال خلال شهر رمضان يوقف المزيد من إراقة الدماء في غزة ويحول دون انفجار“العنف” في الضفة الغربية.

المصدر : إرم نيوز

