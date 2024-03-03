الهلال: الاحتلال يواصل حصار مستشفى الأمل لليوم الـ42 مع قرب نفاد المياه والوقود

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن قوات الاحتلال تواصل حصار واستهداف مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس لليوم الثاني والأربعين على التوالي، الأمر الذي أدى الى تدهور الأوضاع الكارثية في المستشفى.

وقالت في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن مخزون الطعام لا يكفي أكثر من أسبوع، وكمية الوقود المتوفرة تكفي لمدة أسبوع واحد فقط لتشغيل المستشفى، فيما أن كمية مياه الشرب المتبقية لا تكفي إلا ثلاثة أيام.

وأشارت إلى انتشار بعض الأمراض المعدية بين النازحين بسبب تراكم النفايات، وانعدام الاحتياجات الرئيسية لبعض الفئات الخاصة مثل الحليب وحفاظات الأطفال وكبار السن.

ولفتت إلى نفاد بعض المستهلكات الطبية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ومستلزمات المختبر.

وأوضحت أن آليات الاحتلال تتمركز في محيط المستشفى، مع تحرك مستمر لعدد منها ما يمنع حركة الطواقم خارج المبنى، بالتزامن مع قصف وإطلاق نار مستمر في محيط المستشفى أو بشكل مباشر عليه، ما يعرض سلامة المرضى والطواقم الطبية للخطر ويصعب من تنقل الطواقم الطبية وطواقم التمريض بين طوابق المستشفى لمتابعة أوضاع المرضى.