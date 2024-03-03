الهلال: الاحتلال يواصل حصار مستشفى الأمل لليوم الـ42 مع قرب نفاد المياه والوقود

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن قوات الاحتلال تواصل حصار واستهداف مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس لليوم الثاني والأربعين على التوالي، الأمر الذي أدى الى تدهور الأوضاع الكارثية في المستشفى.
وقالت في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن مخزون الطعام لا يكفي أكثر من أسبوع، وكمية الوقود المتوفرة تكفي لمدة أسبوع واحد فقط لتشغيل المستشفى، فيما أن كمية مياه الشرب المتبقية لا تكفي إلا ثلاثة أيام.
وأشارت إلى انتشار بعض الأمراض المعدية بين النازحين بسبب تراكم النفايات، وانعدام الاحتياجات الرئيسية لبعض الفئات الخاصة مثل الحليب وحفاظات الأطفال وكبار السن.
ولفتت إلى نفاد بعض المستهلكات الطبية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ومستلزمات المختبر.
وأوضحت أن آليات الاحتلال تتمركز في محيط المستشفى، مع تحرك مستمر لعدد منها ما يمنع حركة الطواقم خارج المبنى، بالتزامن مع قصف وإطلاق نار مستمر في محيط المستشفى أو بشكل مباشر عليه، ما يعرض سلامة المرضى والطواقم الطبية للخطر ويصعب من تنقل الطواقم الطبية وطواقم التمريض بين طوابق المستشفى لمتابعة أوضاع المرضى.
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