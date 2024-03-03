كيف رسخ أدب المنفى القضية الفلسطينية؟ 03/03/2024 - 12:49 الميادين

لا تبحث الكاتبة الفلسطينية التشيلية لينا مرواني في كتابها "أن تعودي فلسطين" الصادر عن الكتب خان

عن مجرد التوثيق عبر السيرة الذاتية، إنما تجعل من نصها مناسبة لطرح الأسئلة حول الأصل والهوية والوطن، وعن الحدود واللغة وكل ما يشكل ملامح الإنسان ويصوغ شخصيته.



ومن خلال رحلة مضنية تعيد اقتفاء جذور عائلتها، من دون أن تقتصر على الجانب الذاتي، بل تسبر تلك الآلام التي أفرزتها العنصرية داخل أميركا اللاتينية، وهي بالتالي تعود كمن يفتح ندبةً دمغت تاريخ أسرتها؛ تلك الدمغة الموسومة بالإرث الذي يضمحل مع مرور الوقت، والغياب الذي يكشف عن الجروح التي طالت الفلسطينيين المهجَرين على يد العثمانيين عام 1915، وآثار النبذ الذي لقوهُ في بلاد المنفى.



بهذه الطريقة، تصبح الكتابة طريقة تفكيرٍ تفهم عبرها مرواني نوعية العالم من حولها، كابنة لأسرة مهجَّرة وكلاجئة، وهو ما يقودها إلى تفكيك أشكال العنف وتحليل ثقافة التهميش والإقصاء داخل المجتمعات.

"إذاً، فلسطينيو الـ48 هم الذين بقوا، فأيّ اسمٍ يطلق على الذين اغتربوا؟". من هنا تدفع الكاتبة بسؤالها الكبير حول المأزق الذي أسقِطَ فيه الفلسطينيون المهاجرون، وظلوا عالقين بين مطرقة التهجير وسندان العنصرية. ذلك المحو من أرض الأجداد، والدفع إلى الرحيل عن الموطن الأصلي نحو بلاد لم تفتح لهم أبوابها، إنما واجهوها بأسمالهم الممزقة وعرباتهم الجوالة. لذا، تلبي الكاتبة دعوة صديق مقيم في فلسطين، وهي بعودتها لا تمثل فقط دور اللاجئة العائدة إلى موطنها الأصلي، بل هي عودة تجسد عودة الأب والجد معاً؛ أي العودة التي لم تحدث لهما، وكأنها بضلوعها بذلك الرجوع تحمل إرث أسرتها المهجرة، وتلقي على عاتقها مسؤولية إعادة نسبها الفلسطيني المقبل نحو الاضمحلال؛ ذلك النسب الذي عرّضها بمجرد وصولها إلى مطار هيثيرو للاستجواب والتفتيش مع أولئك الذين يشاركونها ملامحها الجسدية. هنا تظهر الملامح الفلسطينية، من شعرٍ مجعد وبشرة زيتونية، تهديداً في المطارات وعلى نقاط التفتيش، إلا أن مرواني تعترف بتكريس انتمائها وسط تلك المضايقات أكثر من أي وقت مضى.

إذاً، هي عودة مستعارة تضلع بحق الآخرين بها، ومنها تستعرض الكاتبة ما خسره الفلسطينيون في المنافي. وفي طريقها إلى بيت جالا، حيث جذورها الأولى، تتقصّى لغتها العصية عليها، وتتبع سيرة جدها الهارب إلى تشيلي خوفاً من تعسف العثمانيين، وحيث بدأت مأساة العائلة، من العنصرية التي واجهوها، إلى العناء الذي كابدوه في العمل كباعة متجولين، الأمر الذي يضعنا أمام نص يجعل من كتابة الترحال بحثاً في أصول الاقتلاع من الأرض الأصلية، وفي آثار الهجرة إلى أوطان تجعل المرء إنساناً من الدرجة الثانية. تقول الكاتبة: "أنا أيضاً فلسطيني. فلسطيني مولود في المنفى. أخبره أن فلسطين تبعث لي بالمرسلين، تستدرجني، تطالبني..".

هكذا تحمل لينا مرواني على عاتقها ميراث المنفى، وتحلم ببلاد تعيدها نحوها. نحضر هنا مكاشفة الفقد الفلسطيني من كثب، وليس من بلاد المهجر، ولا عبر القارات، إنما من داخل حدود الأرض المحتلة. تعود، وكأن ذلك الاختفاء الجزئي لجنسية تشيلية يتبخر من خاطرها، وهو ما تدعمه حين تعترف أثناء خضوعها للتفتيش في القدس: "كنت أكثر فلسطينية مما كنت عليه آخر أربعين عاماً على وجودي"، وحالها هنا حال اللاجئين في تلك الوسطية التي عاشوها وفقدانهم حق المواطنة الأجنبية مقابل فقدانهم الحق بالعودة. وفي حال لم يعودوا، فهم في حالٍ أبدية من العيش على الحافة، والاقتراب من المحو، ومن بعده الاضمحلال والتلاشي.



هكذا تصف الفلسطيني في المنفى، والفلسطيني على أرضه المحتلة، كمن قضى عمره على حافة الاضطهاد والوعد بالحرية، وهو ما يجعل من تهجير الفلسطينيين مسألة تستحق أن تستعاد في كل حين، ليس لغاية تذوق مرارة النزوح، إنما لأن ذلك النزوح وقع تحت ظروف تاريخية حملت خسارتهم إمكانية العودة، وهو ما تقرّ به الرواية، إذ تسعى إلى صون حق مغيَّب، هو الحق بالعودة، والحق بالانتماء وصيانة ذلك الحق والإقرار به، والتصريح بذلك المحو الذي طال كل من هُجرَ ومُنعَ عن العودة.



وعبر ما بقي من ذاكرة العمات في بيت جالا، تتعقّب مرواني حقيقة اسمها الفلسطيني، وتستعيد الظروف التي مُنحوا خلالها أسماءهم، والتي كانت حصيلة حوارات غير مفهومة بين المهاجر الفلسطيني الأول وموظف الهجرة الناطق بالإسبانية، أي أن معظم الفلسطينيين في المنفى يحملون أسماء دوّنها موظف لا يفهم العربية، بل نطق بالأسماء وسجلها مثلما تتناسب مع لغته وقدرته على لفظ العربية.

وهنا تحفظ الكتابة تلك المغالطات، ويكشفها النصّ كنوع من المسؤولية في مواجهة ثقافة التبييض (محو الثقافات غير البيضاء في تشيلي) وكأنها بعودتها وتجوالها في فلسطين تنتقم من ذلك النسيان والتستر على أصلهم الفلسطيني، ومن تلك المحاولات المريرة لتوضيح أنهم لم يكونوا يوماً أتراكاً.

من مصادرة الوقت على نقاط التفتيش والصراع بين التجنيس الذي يحمل ضمنياً التخلي عن العودة والعودة ذاتها، يتفكك الشتات الفلسطيني بأدق صور مأساته، ويمسي وجود الفلسطينيّ في العالم مثل ندبة، هي ندبة تسخر من المحميات المشيدة على قرى مدمرة ومنتزهاتٍ يقبع التاريخ أسفلها منجداً بالأشجار، هي ندبة تصورها الكاتبة مثل وشم على وجه العالم الأعمى، وعلامة تذكر البشرية أن الأرض الفلسطينية ليست أرضاً من غير شعب، ولم تكن يوماً أرضاً سائبة: "أعود، هذا هو الفعل الذي يداهم ذهني في كل مرة تثب إليه إمكانية فلسطين. أكلم نفسي: هي ليست بعودة، بل مجرد زيارة أرض تطأها قدماي لأول مرة، أرض ليس لها أي وجود في ذاكرتي، ولو صورة واحدة منها، فلطالما كان كل ما هو فلسطيني، بالنسبة إلي، مجرد همهمة يُسمع صوتها في الخلفية، قصة نلجأ إليها لننقذ أصلنا المشترك من الاندثار. إنها عودة، نعم، ولكنها ليست بعودتي أنا. هي عودة مستعارة، أي أن أعود بدل الآخرين. بدل جدي. بدل والدي".

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