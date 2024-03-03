"الأعيان" يقرّ معدل قانون التنمية الاجتماعية ويعيد معدل التقاعد المدني إلى النواب 03/03/2024 - 11:44 عمان ن

أقرّ مجلس الأعيان في جلسة تشريعية، الأحد برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، مشاريع قوانين، منها المشروع المعدل لقانون التنمية الاجتماعية، والمشروع المعدل لقانون الانتخاب، ومشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات.

المجلس، أقرّ المشروع المعدل لقانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023، كما ورد من مجلس النواب، الذي تأتي الأسباب الموجبة له لتحديد إجراءات ترخيص مؤسسات ومراكز ودور الإيواء التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والرقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي، وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصة بها وترخيصها، وضبط عملية جمع التبرعات للأغراض الخيرية، وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التنمية من إنشاء صندوق للحماية والرعاية الاجتماعية.

وأعاد المجلس إلى النواب، القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019 الذي كان مجلس النواب الثامن عشر رفضه في شباط 2020 كونه يضيف فئات جديدة للتقاعد تحمل الخزينة أعباءً مالية إضافية.

وبحسب قرار الأعيان يشمل مشروع القانون بأحكام التقاعد المدني، كل موظف يشغل إحدى وظائف الفئة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل وعلاواته وامتيازاته، والرئيس والعضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة والمدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة، إذا كان لأي منهم خدمات سابقة خاضعة لقانون التقاعد المدني، كون هذه الحالات تضررت نتيجة تطبيق أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018.

كما قرّر المجلس، الموافقة على التعديلات الأخيرة التي طرأت على مشروع معدل لقانون الانتخاب لسنة 2024 لمجلس النواب، كما ورد من الأخير.

ويأتي مشروع القانون المعدل، وفقا لأسبابه الموجبة، لتعزيز الحياة السياسية في الأردن من خلال ترسيخ مبدأ التعددية السياسية، ومن أجل تمثيل أكبر قدر ممكن من القوى السياسية في مجلس النواب.

وأقرّ أيضا مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، الذي يأتي وفقا لأسبابه الموجبة، انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وتماشيا مع الممارسات الفُضلى التي تحكم قوانين حق الحصول على المعلومات، بما يضمن تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، فضلا عن تعزيز ثقافة حق الحصول على المعلومات، وتمكين طالبيها من الحصول عليها، وإعادة تشكيل مجلس المعلومات، ليضم مُمثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، ولإلزام الدوائر بتصنيف ما يعدّ سريا ومحميا وفقا لآلية تصنيف المعلومات وفهرستها.

وفي بداية الجلسة، وقف أعضاء المجلس والحكومة دقيقة صمت، وقرأوا الفاتحة على روحي العين الأسبق هشام المحيسن والنائب عبد السلام ذيابات.

ونعى الفايز الفقيدين، متقدماً من أسرتيهما وذويهما باحر التعازي والمواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

المملكة

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