الأقصى ورمضان والتحضيرات 03/03/2024 - 11:49 أخبار البلد

تستعد مدينة القدس لاستقبال شهر رمضان المبارك بعد أيام قليلة وسط حالة قلق غير مسبوقة في تاريخ المدينة منذ احتلالها عام سبعة وستين ، حيث يجمع المقدسيون على أن الشهر الفضيل هذا العام لن يكون كباقي الشهور في السنوات الماضية بسبب الحزن والكرب في المدينة نتيجة الحرب التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة وما رافق ذلك من اجراءات اسرائيلية في القدس حالت دون وصول المصلين

الى المسجد الأقصى على مدار أكثر من اربعة أشهر ماضية، وتتزامن هذه الاجراءات بتصعيد كلامي تهديد

اسرائيلي رسمي من قبل الوزراء

وتهديد عنصري ايضا ومن قبل الجماعات اليهودية المتطرفة بمزيد من العزلة للاقصى ومزيد من الإجراءات حتى داخل المسجد في تطور بالغ الخطورة يمس بشكل مباشر

ما يسمى "الوضع القائم"

الذي دمرته إسرائيل منذ سنوات، ولم يعد قائما على أرض الواقع وأصبح وهميا يتمشى مع ما في مخيلة الإسرائيليين وفق هواهم.



في هذه الأثناء تتجه أنظار المسلمين والعرب والمقدسيين

بشكل خاص صوب دائرة الأوقاف الاسلامية المسؤولة عن إدارة شؤون الأقصى وصوب مجلس الأوقاف

الذي يعتبر اعلى واهم مرجعية دينية واجتماعية في مدينة القدس، لمعرفة ما هي الخطوات المتبعة في شهر رمضان المبارك القادم، رغم التعقيدات الاسرائيلية.





ولم يطل انتظار المقدسيين لهذه الخطوة من قبل مجلس الأوقاف الذي ثمن ما تقوم به دائرة الأوقاف

وذلك بعد الاطلاع على التحضيرات للشهر الفضيل ، كما جاء في البيان الصادر عن دائرة الأوقاف الإسلامية ووصلت نسخة منه لشبكة " أخبار البلد " المقدسية

وهذا نصه :



ثمن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس ما قامت به دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك من تجهيزات وتحضيرات لاستقبال المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل. وأكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس أن برنامج الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك سيكون هذا العام كالمعتاد حيث يقضي المصلون وقتهم في التهجد والذكر والعبادة كامل الليل حتى صلاة الضحى وذلك ليالي الخميس على الجمعة والجمعة على السبت وجميع ليالي العشر الأواخر من رمضان حتى صبيحة أول أيام العيد.



جاء ذلك خلال اطلاع مدير عام دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك

الشيخ عزام الخطيب ، مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وجميع المرجعيات والهيئات الإسلامية في القدس، على أهم التجهيزات التي اعدتها دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك لاستقبال شهر رمضان 1445 هـ. حيث أكد الشيخ الخطيب على إتمام دائرة الأوقاف الاسلامية جميع التجهيزات اللازمة لاستقبال جميع المصلين والمعتكفين المتوقع وصولهم من كافة المناطق لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وأداء العبادات وقراءة القرآن في جنباته طيلة الشهر الفضيل. وقال الشيخ الخطيب أنه تم إعداد كافة الترتيبات المتعلقة بالشؤون الدينية من حيث برنامج الإمامة اليومي لصلاتي العشاء والتراويح، وبرنامج الخطابة والإمامة وتلاوة القرآن الكريم لصلاة الجمعة، وبرامج تلاوة القرآن الكريم، ودروس العلم الشرعي طيلة أيام شهر رمضان وأيام الجمع في رحاب المسجد الأقصى المبارك. وأوضح الخطيب أنه تم الالتقاء بكافة اللجان والجمعيات الإسعافية والطبية المتطوعة التي ستقدم الخدمات الصحية للمصلين في المسجد طيلة شهر رمضان والتأكد من جاهزيتها، حيث سيتم نشر مجموعة من العيادات الميدانية المؤقتة داخل باحات المسجد مجهزة بالمعدات اللازمة لتقديم التدخلات والإسعافات الأولية لمن يحتاج من المصلين، إلى جانب عياداتي المسجد الأقصى المبارك التابعة للمركز الصحي العربي، وتوفير سيارات إسعاف يومياً باب الأسباط لنقل الحالات التي تحتاج الى تدخل طبي متقدم.



وأشار الخطيب الى أن الأوقاف الإسلامية ستوفر وجبات الإفطار اليومية لضيوف الرحمن، هذه الوجبات ذات الجودة العالية والتي تشتمل على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الصائم.



كما سيتم توفير وجبات الإفطار والسحور لجميع الحراس والعاملين في المسجد الأقصى المبارك يومياً.



وستعمل تكية خاصي سلطان التابعة للدائرة على توزيع وجبات الإفطار الساخنة المتنوعة على العائلات المحتاجة في البلدة القديمة ومحيطها يومياً طيلة شهر رمضان. وأضاف الشيخ الخطيب أنه تم التعاقد مع شركة نظافة محلية خاصة لدعم قسم النظافة في المسجد الأقصى المبارك، وذلك للتأكد من النظافة الدائمة لساحات المسجد الأقصى المبارك يوميا وخاصة عقب انتهاء صلاة التراويح.



وسيقوم قسم السدنة في المسجد على النظافة الدائمة والتعقيم اليومي لجميع مصليات المسجد الأقصى المبارك عقب انتهاء صلاة التراويح. وشدد الشيخ الخطيب على جاهزية قسم حراس المسجد الأقصى المبارك ، قسم الإطفاء في المسجد، وتعزيزهم حيث سيقع على عاتقهم الجهد الأكبر في ضمان أمن وسلامة المصلين داخل المسجد طيلة أيام الشهر، إلى جانب توجيه لجان الكشافة والنظام وشباب البلدة القديمة التي سيكون لهم دور كبير خاصة في صلوات الجمع وليلة القدر.



وأكد الشيخ الخطيب على الدور التي ستقوم به لجنة الزكاة التابعة للأوقاف الإسلامية في القدس، والتي ستكثف بدورها من برنامج دعم ومساعدة العائلات الفقيرة والأيتام خلال شهر رمضان المبارك.



ودعا مدير عام أوقاف القدس بأن يهل الله شهر رمضان الفضيل على أهل القدس وفلسطين وجميع المسلمين في أنحاء العالم بالأمان والخير والبركة والعدل والاحسان.

أخبار البلد



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