رحلات غير آمنة: تسجيلات صوت وصورة داخل سيارات أوبر في الأردن

MENAFN - Amman Net) تالا أيوب وسلام فريحات وممدوح حناحنة





يتفقد الهاتف المُثَبّت أمامه، بعد أن لحظ إشعاراً بوجود عميل قريب منه بانتظار سيارة. اضطر "محمد" (اسم مستعار) سائق أجرة يعمل على تطبيق شركة أوبر، إلى وقف اتصاله بالإنترنت لإجراء مقابلة مع فريق التحقيق. تحت مرآة السيارة بقليل، توجد كاميرا مُثَبّتة على زجاج السيارة. يقول محمد "هذه الكاميرا تسجّل أربعاً وعشرين ساعة... كل شيء مُسجّل".



يبيّن محمد أنه عندما اشترى سيارته، كانت مزودة بهذه الكاميرا؛ لكنّه قام بتركيب أخرى مشابهة في مركبات أصدقائه، بعد مشكلات تعرض لها، مؤكداً أنهم جميعاً اضطروا -في نهاية المطاف- إلى تركيب الكاميرات.



رحــــلات مُســــــــرّبة

عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، انتشرت في دول مختلفة عدة مواد مصورة لركاب أوبر أثناء رحلاتهم، بعضها مُوثّق بالصوت والصورة؛ الأمر الذي أزعج كثيرين من مُستخدمي التطبيق. لكنّ "دافع" محمد لاستخدام الكاميرا، كان جملة من المواقف تعرض لها، وشعر فيها بالخطر، وفق قوله.





ذات ليلة، عند العاشرة مساء، تلقى محمد طلباً لوجهة بالقرب من منطقة سحاب، التي يصفها بـ "المقطوعة"، جنوب شرقي عمّان.

أثناء الرحلة، اشتبه "محمد" في أن الراكب يحمل سلاحاً. طلب من الراكب النزول عند نقطة معينة؛ بعد أن تملكه الخوف من مواصلة الرحلة إلى منطقة غير مأهولة، تبعد نحو أحد عشر كيلومتراً عن مركز العاصمة عمّان. الراكب الذي رفض النزول بداية، انهال بالشتائم على السائق، لكنّه نزل أخيراً وانسحب "محمد" بسرعة من المكان، من دون حتى الحصول على أجره، وفقاً لمحمد.

أرسل "محمد" الفيديوهات التي سجلتها كاميرا السيارة إلى شركة أوبر، يقول السائق: "الفيديوهات هي عبارة عن تصوير الطريق وأنا ماشي عالمنطقة والشوارع اللي أنا مشيت فيها، والباقي عبارة عن حديث صوتي". بحسب محمد، كانت هذه المرة الوحيدة التي حصل فيها على تعويض من أوبر، لثمن الرحلة.

"محمد" واحد من بين خمسة آلاف سائق يعملون "لدى" أوبر، يتشاركون قضاياهم وتساؤلاتهم من خلال مجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لعدم وجود مظلة رسميّة تجمعهم.









نفذ فريق التحقيق مئة رحلة باستخدام تطبيق "أوبر"، شملت مناطق العاصمة، والزرقاء، والسلط، ومادبا، تركزت معظمها في "عمّان". تبيّن أن 12 بالمئة من السيارات مزودة بكاميرات داخليّة، بالإضافة إلى وجود سيارت أخرى مزودة بكاميرات خارجيّة، لكنّها في الوقت ذاته تسجل ما يدور داخل السيارة من أصوات.

أشّر على المحافظة لعرض البيانات











في رحلة من السلط إلى عمّان، التقينا "جميل أحمد" (اسم مستعار)، وهو لا يخفي استخدامه كاميرا داخليّة. وعن خوفه من احتجاز سيارته أو إيقافه من قبل الأمن، يقول إنه يُفضل ذلك على أن يتمّ إيقافه بتهمة "التحرش".



يوسف الجعبري، يعمل في محل بيع "إكسسوارات السيارات"، يقول بتنوع استخدام هذه الكاميرات؛ فمنها ما يُصوّر الطريق الأماميّ، ومنها ما يصور خلفيّة السيارة، بالإضافة إلى الكاميرات التي تُسجّل بالصوت والصورة ما يدور بالسيارة من الداخل، مشيراً إلى أن بعضها يصعب اكتشافه لصغر حجمها، وأن جميعها تُسجّل الأصوات الداخليّة، حتى الكاميرات الخارجيّة منها.

أما محمود اليازوري، الذي يعمل في يبيع الكاميرات عبر صفحته على فيسبوك، يؤكد زيادة إقبال السائقين على شراء وتركيب الكاميرات بشكل عام، لكنّه يقول إن سائقي التطبيقات هم الأكثر إقبالاً على شرائها وتركيبها، تجنباً لحدوث سرقات من جهة، ولتوثيق أيّ سلوك مخالف يصدر من السائق أو مستخدم التطبيق من جهة أخرى.



انتهـــــــاك الخصـــــوصيّة

قضية واحدة سُجّلت ضد أحد سائقي أوبر، الذي قام بتصوير فتيات أثناء تنفيذ إحدى الرحلات، ثمّ أرسل الفيديوهات إلى مجموعة من السائقين عبر تطبيق واتساب. تمكّنت السلطات بعدها من ضبط السائق، الذي كان يُعلق بألفاظ غير أخلاقيّة أثناء تصوير الفتيات بهاتفه الخلوي.

يقول المحامي صلاح جابر، إن التصوير داخل المركبات فيه انتهاك للخصوصية؛ إذ ينص القانون على أن استراق السمع والبصر جريمة تستوجب العقوبة: "الشخص عندما يركب وسيلة نقل، يشعر أنه في مكان خاص وآمن، قد يقوم بإجراء اتصال مثلاً أو يُجري حديثاً مع شخص معه ولا يجوز لأيّ أحد تسجيله أو توثيقه أو حتى نشره، والقانون يعاقب كل من ينشر أو يُسجّل".





"يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت، بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار، وُتضاعف العقوبة في حال التكرار".





ويوضح المحامي صلاح جابر الفرق بين سيارات التطبيقات ووسائل النقل العام، في استخدام الكاميرات داخل وخارج المركبات بالقول: "في وسائل النقل العام وتحديداً الباص السريع، تقوم الدولة بتثبيت كاميرات داخلها؛ لكنّ الكاميرات الموجودة في باصات النقل العام هي ملك للدولة، والدولة تراقب وتنظم عمل السائقين وفترات عملهم، ومسار رحلاتهم، ولا يملك السائق حق التصرف في تلك الكاميرات، عكس الكاميرات الموجودة في سيارات التطبيقات الذكية".

امتثال مثير للجدل

بحسب عبلة وشاح، الناطقة الإعلاميّة باسم وزارة النقل، فإن هناك أربعة تطبيقات مُرخّصة لنقل الركاب حالياً، تضيف قائلة: "نمط التطبيقات أو نقل الركاب بواسطة التطبيقات الذكية، هو نمط جديد في المجتمع الأردني، هذا النمط مارس نشاطه بطريقة غير مشروعة في البداية".

دخلت أوبر الشارع الأردنيّ منذ عام 2015، ومارست نشاطها رغم عدم حصولها على ترخيص للعمل حتى عام 2018. بحسب وشاح، فإن الطلب المتزايد على هذا النمط من التوصيل، دفع السلطات الأردنية إلى الاستجابة لترخيص تلك التطبيقات لتسهيل نقل الركاب. فوضع المُشرّع الأردني نظام النقل البري للتطبيقات الذكية، في حين تقول شركة أوبر إنها مُشغِّل المنصة الرقميّة التي تربط بين السائقين والركاب، وليست شركة نقل.





تسمح أوبر للشركاء السائقين بتركيب كاميرات فيديو لتصوير الركاب لأغراض السلامة.

ملاحظة: قد تتطلب القوانين أو اللوائح المحلية من الأفراد الذين يستخدمون معدات التسجيل في وسائل التنقّل اخبار الركاب بأنه يتم تسجيلهم في وسيلة التنقّل أو حولها والحصول على موافقتهم.



يرجى مراجعة اللوائح المحلية في مدينتك للتأكّد من الوضع القانوني لهذه الاجراءات

منقول عن موقع أوبر

عبر موقعها، تشجع أوبر السائقين على تركيب الكاميرات، وهو إجراء -بحسب الشركة- يجعل الرحلات أكثر أماناً ويساعد في تسوية المنازعات، إلا أنها أيضاً تطلب من السائقين الامتثال للتعليمات واللوائح في بلدانهم.

تحدثنا إلى "مصدر خاص" عمل في أوبر لثلاث سنوات -وكان حينها مطلعاً على عمل أوبر في عشرات الدول- فأخبرنا أن امتثال أوبر للقانون يُعدّ أمراً مثيراً للجدل؛ فهي تبدأ بشكل مخالف للقانون، ثم تتوسع وبعدها تمتثل للقانون بحده الأدنى، وفق المصدر.

وبحسب "المصدر الخاص"، تَعِد أوبر السائقين في البداية بفرص عمل جيدة وبدخل أكبر، لكن مع حصولها على الترخيص في الدولة التي تعمل بها، تبدأ هذه الأحلام بالتلاشي؛ فترتفع نسبة اقتطاع الشركة من أجر السائق، ويواجه السائق مستقبلاً مجهولاً، مضيفاً: "رغم تحفظي على تركيب الكاميرات، إلا أنني أتفهم قيامهم بذلك، السائقون لا صوت لهم، لا منبر يتحدثون من خلاله ولا أحد يراهم".





سائقون كُثر ممَن قابلناهم أثناء العمل على التحقيق، أكّدوا أن شركة أوبر لا توفر لهم أيّ نوع من "الحماية"، فوجدوا في توثيق الكاميرا سلاحاً يحميهم. لا تقف مخاوف السائقين عند النزاعات القضائيّة أو الادّعاء وخسارة الأجر المادي؛ بل إن خوفهم الأكبر من فقدان العمل مع الشركة، بعد أن دفعوا رسوم الترخيص، والتزم بعضهم بقروض طويلة الأمد لشراء سياراتهم.

"حسين" (اسم مستعار)، سائق بدأ بالعمل مع أوبر بعد أن حصلت على ترخيص العمل عام 2018، إلا أنه تعطل عن العمل لأكثر من عام، إثر شكوى بالتحرش قدمتها إحدى الراكبات؛ فقامت الشركة بحجبه (بلوك) مباشرة، وفق روايته.



مقطع فيديو لقصة حسن



الشركة بحسب "حسين"، تُقدّم مصلحة الراكب على السائق: "يعني بشكل عام أيّ راكب بشكي على أيّ سائق، بيوقفوه بأسهل ما يمكن، يعني ما بيرجعوا للكابتن، مباشرة بيصدقوا العميل وبينهوا عمل الكابتن".

الناطق باسم اللجنة المُوحدة للتطبيقات الذكيّة، لورنس الرفاعي، يمثل نحو خمسة آلاف سائق من شركة أوبر، ونحو 13 ألف سائق يعملون على التطبيقات المختلفة. عمل الرفاعي مع أوبر قبل حصولها على الترخيص، يتحدث عن تلك الفترة بالقول: "كانت تلك أيام المصيدة، وقعنا في الفخ" .

يشير الرفاعي إلى العائد المادي المرتفع للسائقين في بداية الأمر، بالإضافة إلى انخفاض نسبة اقتطاع الشركة وقتها، عمّا هي عليه الآن؛ عوامل دفعته إلى الاقتراض من البنك لشراء سيارة. لكن سرعان ما انتهت "أيام العسل" مع الشركة، بعد وصول عدد مُقدمي الخدمة إلى خمسة آلاف لكل شركة، وفق الرفاعي.

يحاول لورنس الرفاعي، الناطق باسم اللجنة المُوحدة للتطبيقات الذكيّة، إيصال صوت السائقين بشكل غير رسميّ للجهات المعنية، مطالباً بتخفيض نسبة الاقتطاعات التي وصلت إلى أكثر من 20 في المئة من قيمة ما يحصل عليه السائق، وزيادة العمر التشغيليّ للسيارات.

وعن مسألة حجب السائق، يقول الرفاعي إن الشركة لا تتحقق أبداً من شكوى العميل، وتقوم بوقف السائق مباشرة عن الخدمة، على الرغم من الأعباء الماليّة التي يتحملها من أقساط البنوك وغيرها.



صلاح جابر، الخبير القانوني، يقول إن السائق بإمكانه تقديم التسجيلات كبينة أمام المحكمة، شريطة أن تكون قد تمّت بطريقة قانونية، ويُستدعى خبير لتفريغ تلك الكاميرات. يضيف جابر: "لكن على الرغم مما توفره هذه الأدلة في هذه القضية، إلا أنها لا تمنع الطرف الآخر لاحقاً من تقديم شكوى".

تصنف أوبر السائقين كشركاء، تقوم بدور الوسيط بينهم وبين الركاب، وليس كموظفين لديها؛ وبالتالي تتنصل من مسؤولية ما ينتج عنهم من تصرفات وسلوكيات. لكنّ الخبير القانوني صلاح جابر، يؤكد أن الشركة تتحمل قدراً من المسؤولية، إذا علمت بتركيب السائقين كاميرات داخل سياراتهم، ويجب عليها تنبيه السائقين بضرورة وقف هذه الكاميرات.

توجه فريق التحقيق إلى هيئة النقل البريّ لمعرفة دورها الرقابي على مقدمي خدمات التطبيقات الذكية. الدكتورة عبلة وشاح، الناطقة الإعلاميّة باسم هيئة النقل، قالت إن الهيئة غير معنية بـ "سلوكيات وأخلاقيات السائقين"، مؤكدة أن الهيئة معنية فقط بوجود مستوى خدمة لائق، من خلال النظام الرقابّي لدى الشركات.

وحول تركيب الكاميرات داخل السيارت، ذكرت وشاح بأن الهيئة لا يوجد لديها تشريع يمنع تركيب الكاميرات الداخليّة: "هذه سياراتهم الخاصة، تقدم الخدمة، والسائق قد يصطحب نحو عشرة ركاب أو خمسة عشر راكباً يومياً، ولكل راكب سلوكيات مختلفة، وقد يتعرض السائق للتبلي من قبل الراكب، لذلك فهو يحمي نفسه".

وأكدت الناطقة الإعلاميّة باسم هيئة النقل، أن الهيئة لم يصلها أيّ شكوى فيما يتعلق بتركيب الكاميرات، مشيرة إلى أنه في حال وصول شكاوى، ستُراجع مسألة وجود الكاميرات داخل السيارات من الناحية التشريعيّة.



وضعت هيئة النقل البريّ في نهاية عام 2017 تعليمات تنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكيّة، لتلزم المادة الخامسة بعد تعديلها إلى مسؤولية الشركة المُرَخّص لها عن سلوك وأخلاقيات مقدّمي الخدمة؛ فتكون الشركة مسؤولة عن "متابعة أداء مقدّم الخدمة وتتحمل المسؤولية عن أعماله وسلوكه، والأضرار الناشئة عنها خلال مدة تقديم الخدمة".



توجهنا إلى مقر شركة "أوبر" بالعاصمة عمّان، لمواجهة الشركة بما توصل إليه التحقيق بشأن اختراق خصوصية الركاب، عن طريق الكاميرات الخارجيّة والداخليّة التي يستخدمها سائقو أوبر. أخبرنا المسؤول هناك بأن المكتب في الأردن هو مكتب تقديم دعم فقط، وأنه غير مخول للإجابة عن استفساراتنا، لكنه زودنا بمعلومات الاتصال بمكاتبهم في مصر.



يقول الناطق باسم اللجنة المُوحدة للتطبيقات الذكيّة، لورنس الرفاعي، إنهم طالبوا مراراً بتركيب كاميرات داخليّة؛ إلا أن طلبهم قوبل بالرفض. ويرى الرفاعي ضرورة السماح بتركيب الكاميرات، على أن يصل إشعار لكل راكب بوجود "كاميرا مراقبة"، متهماً الشركة بتجاهل مطالب السائقين وعدم الاهتمام بتوفير الحماية لهم.

عبر البريد الإلكتروني، أرسلنا لشركة أوبر خطاباً، نسأل مسؤولي الشركة عن استخدام سائقيها للكاميرات داخل سياراتهم، ما يُعدّ انتهاكاً لخصوصية مستخدمي هذه التطبيقات؛ لكن لم نتلقَ رداً حتى تاريخ نشر وبث هذا التحقيق.