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مصدر في حماس: اتفاق الهدنة في غزة ممكن أن يتم خلال 24 إلى 48 ساعة

3/3/2024 5:09:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مصدر في حركة "حماس" أن اتفاق الهدنة في غزة من الممكن أن يتم خلال "24 إلى 48 ساعة" في حال وافقت إسرائيل على المطالب الفلسطينية.


وقال المصدر: "اليوم (الأحد) تنطلق جولة مفاوضات في القاهرة، وإذا تجاوبت إسرائيل يصبح الطريق ممهدا للاتفاق خلال الأربع والعشرين أو الثماني والأربعين ساعة القادمة"، حسب وكالة "فرانس برس".

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