مصدر في حماس: اتفاق الهدنة في غزة ممكن أن يتم خلال 24 إلى 48 ساعة

مصدر في حماس: اتفاق الهدنة في غزة ممكن أن يتم خلال 24 إلى 48 ساعة
التاريخ
3/3/2024 5:09:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مصدر في حركة "حماس" أن اتفاق الهدنة في غزة من الممكن أن يتم خلال "24 إلى 48 ساعة" في حال وافقت إسرائيل على المطالب الفلسطينية.
وقال المصدر: "اليوم (الأحد) تنطلق جولة مفاوضات في القاهرة، وإذا تجاوبت إسرائيل يصبح الطريق ممهدا للاتفاق خلال الأربع والعشرين أو الثماني والأربعين ساعة القادمة"، حسب وكالة "فرانس برس".
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