شاهد كواليس رامز جلال في رمضان 2024

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يضع الفنان المصري رامز جلال اللمسات الأخيرة على برنامج المقالب الجديد بعنوان "رامز قفل اللعبة"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم لعام 2024، قبل طرح البرومو الرسمي خلال أيام الأيام القليلة المقبلة، للبرنامج الذي يعرض على شاشات "إم بي سي" للعام الـ 14 على التوالي.
وكشف الصحفي هاني عزب، في فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل وضيوف البرنامج، مؤكداً عدم استضافة رامز جلال للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي.
وأشار عزب إلى أن رامز جلال سيظهر بشخصيته، دون التنكر في زي شخصيات أخرى أو ارتداء أقنعة للتخفي، كما أوضح أن ضيوف البرنامج يعلمون جيداً أنهم ستتم استضافتهم في برنامج رامز جلال، لكنهم ليس على دراية بطبيعة المقلب الذي سيتعرضون له.
فكرة البرنامج
وتقوم فكرة برنامج "رامز قفل اللعبة" هذا العام على استضافة ضيفين في كل حلقة، بينهما منافسة أو خلافاً، أو عاملاً مشتركاً، فمثلاً تجتمع سمية الخشاب مع أيتن عامر في حلقة معاً، ومي عمر ونجلاء بدر معاً ، وحلقة تجمع سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي، وشاكوش سيظهر لأول مرة مع طليقته، ونسرين أمين مع يسرا اللوزي، وهدى المفتي مع أحمد مالك، ومها أحمد مع فادي خفاجة، بالإضافة إلى جمع نجوم الأهلي والزماك مع بعضهم البعض.
وتتم استضافة الضيفين في مدينة ملاهي خطرة في دبي، حيث يتم تصوير البرنامج هذا العام في مدينة دبي، بعد عامين من التصوير في السعودية.
ويستقبل رامز جلال ضيوفه ويرحب بهم، حتى يسقطوا فجأة داخل زلاقة لينتهي بهم الأمر داخل بركة كبيرة بها ماء ليس نظيفاً، وينتظرهم تمساحاً وكلباً شرساً.
ولهذا السبب تعرض العديد من النجوم لإصابات في القدم والكتف، من بينهم سمية الخشاب، ومها أحمد، محمد أسامة،، وأحمد السقا، وشيرين رضا، وآيتن عامر، وباسم السمرة، وعبدالناصر زيدان.
ويستضيف البرنامج هذا العام عدداً من نجوم الفن على رأسهم عمرو يوسف، ومي عمر، والمخرج محمد سامي وكل واحد منهما في حلقة مع ضيف آخر، سمية الخشاب، حنان مطاوع، محمود العسيلي، ميرهان حسين، وعدد من نجوم مسرح مصر، وغيرهم. ومن نجوم الرياضة لاعب النادي الأهلي محمد عبد المنعم، علي البليهي لاعب نادي الهلال السعودي، وغيرهم من الرياضيين.
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