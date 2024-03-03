شاهد كواليس رامز جلال في رمضان 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يضع الفنان المصري رامز جلال اللمسات الأخيرة على برنامج المقالب الجديد بعنوان "رامز قفل اللعبة"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم لعام 2024، قبل طرح البرومو الرسمي خلال أيام الأيام القليلة المقبلة، للبرنامج الذي يعرض على شاشات "إم بي سي" للعام الـ 14 على التوالي.وكشف الصحفي هاني عزب، في فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاصيل وضيوف البرنامج، مؤكداً عدم استضافة رامز جلال للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي.



وأشار عزب إلى أن رامز جلال سيظهر بشخصيته، دون التنكر في زي شخصيات أخرى أو ارتداء أقنعة للتخفي، كما أوضح أن ضيوف البرنامج يعلمون جيداً أنهم ستتم استضافتهم في برنامج رامز جلال، لكنهم ليس على دراية بطبيعة المقلب الذي سيتعرضون له.



فكرة البرنامج

وتقوم فكرة برنامج "رامز قفل اللعبة" هذا العام على استضافة ضيفين في كل حلقة، بينهما منافسة أو خلافاً، أو عاملاً مشتركاً، فمثلاً تجتمع سمية الخشاب مع أيتن عامر في حلقة معاً، ومي عمر ونجلاء بدر معاً ، وحلقة تجمع سارة الطباخ ومحمد الشرنوبي، وشاكوش سيظهر لأول مرة مع طليقته، ونسرين أمين مع يسرا اللوزي، وهدى المفتي مع أحمد مالك، ومها أحمد مع فادي خفاجة، بالإضافة إلى جمع نجوم الأهلي والزماك مع بعضهم البعض.



وتتم استضافة الضيفين في مدينة ملاهي خطرة في دبي، حيث يتم تصوير البرنامج هذا العام في مدينة دبي، بعد عامين من التصوير في السعودية.

ويستقبل رامز جلال ضيوفه ويرحب بهم، حتى يسقطوا فجأة داخل زلاقة لينتهي بهم الأمر داخل بركة كبيرة بها ماء ليس نظيفاً، وينتظرهم تمساحاً وكلباً شرساً.



ولهذا السبب تعرض العديد من النجوم لإصابات في القدم والكتف، من بينهم سمية الخشاب، ومها أحمد، محمد أسامة،، وأحمد السقا، وشيرين رضا، وآيتن عامر، وباسم السمرة، وعبدالناصر زيدان.



ويستضيف البرنامج هذا العام عدداً من نجوم الفن على رأسهم عمرو يوسف، ومي عمر، والمخرج محمد سامي وكل واحد منهما في حلقة مع ضيف آخر، سمية الخشاب، حنان مطاوع، محمود العسيلي، ميرهان حسين، وعدد من نجوم مسرح مصر، وغيرهم. ومن نجوم الرياضة لاعب النادي الأهلي محمد عبد المنعم، علي البليهي لاعب نادي الهلال السعودي، وغيرهم من الرياضيين.

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