تراجع مؤشر شحن الحاويات العالمي بنسبة 12% خلال الشهر الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع مؤشر شحن الحاويات العالمي المُركب بنسبة 12% خلال شهر شباط الماضي وللأسبوع الخامس على التوالي ليسجل 3493 دولاراً لكل حاوية 40 قدماً.
وقالت مؤسسة "دروري" المختصة في أبحاث النقل البحري أنه على الرغم من التراجع الذي حدث على أسعار الشحن البحري عالميا على مدار اسابيع، إلا أنها تبقى مرتفعة بنحو 110% منذ بداية عام 2024.
وقالت الشركة إن مؤشرها الذي يرصد أسعار شحن الحاويات عالميا، لا يزال مرتفعا بنحو 1465 من متوسط أسعار 2019 ما قبل جائحة كورونا البالغ 1,420 دولارا.
ويبلغ متوسط مؤشر تكاليف الشحن منذ بداية العام حتى الآن 3553 دولارا لكل حاوية مقاس 40 قدما، وهو أعلى بـ 859 دولارا من متوسط سعر العشر سنوات البالغ 2694 دولارا والذي تضخم خلال فترة جائحة كورونا.
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