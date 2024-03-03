تراجع مؤشر شحن الحاويات العالمي بنسبة 12% خلال الشهر الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجع مؤشر شحن الحاويات العالمي المُركب بنسبة 12% خلال شهر شباط الماضي وللأسبوع الخامس على التوالي ليسجل 3493 دولاراً لكل حاوية 40 قدماً.



وقالت مؤسسة "دروري" المختصة في أبحاث النقل البحري أنه على الرغم من التراجع الذي حدث على أسعار الشحن البحري عالميا على مدار اسابيع، إلا أنها تبقى مرتفعة بنحو 110% منذ بداية عام 2024.



وقالت الشركة إن مؤشرها الذي يرصد أسعار شحن الحاويات عالميا، لا يزال مرتفعا بنحو 1465 من متوسط أسعار 2019 ما قبل جائحة كورونا البالغ 1,420 دولارا.

ويبلغ متوسط مؤشر تكاليف الشحن منذ بداية العام حتى الآن 3553 دولارا لكل حاوية مقاس 40 قدما، وهو أعلى بـ 859 دولارا من متوسط سعر العشر سنوات البالغ 2694 دولارا والذي تضخم خلال فترة جائحة كورونا.