ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة الغربية إلى 7340

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس السبت 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، وبذلك ارتفع عدد المعتقلين هناك منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 7340 معتقلا.
وقال إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات بيت لحم، ونابلس، ورام الله، ورافقتها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازلهم.
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