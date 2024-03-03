Sunday, 03 March 2024 02:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة الغربية إلى 7340

3/3/2024 5:09:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس السبت 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية المحتلة، وبذلك ارتفع عدد المعتقلين هناك منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 7340 معتقلا.


وقال إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات بيت لحم، ونابلس، ورام الله، ورافقتها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازلهم.

MENAFN03032024000208011052ID1107927711

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث