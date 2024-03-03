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مع استقرار الذهب .. تعرف على سعر اقتناء الليرة في الأردن

3/3/2024 5:09:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر سعر الليرة الذهبية بأنواعها الانجليزية والرشادية بعد ارتفاعه بمقدار 5 دنانير يوم أمس عقب الارتفاع الكبير الذي شهده غرام الذهب في الأردن .


ووفقًا لما أفاد به أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب، بلغ سعر الليرة الإنجليزية اليوم بوزن 8 غرامات من عيار 21 عند 342 ديناراً ، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات عند 302 دينارًا.

واستقر سعر غرام الذهب بمختلف عياراته، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا، 42.2 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 40.5 دينارًا للشراء منهم.


ووصل سعر الأونصة الذهبية اليوم إلى نحو 2082 دولارًا في التداولات العالمية.

وبين ديب لـ "الوكيل الاخباري" أن بعض المراقبين يتوقعون أن يصل سعر الأونصة إلى 2100 دولار خلال الأيام المقبلة، وإذا استقر حول هذه القيمة فإنه قد يكون نقطة انطلاق إلى مستويات جديدة.


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