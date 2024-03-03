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زيلينسكي يمنح قائد قواته تفويضا مفتوحا في تعديل قيادات الجيش بعد هزيمة أفدييفكا

3/3/2024 5:09:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه فوض قائد القوات الأوكرانية الجديد ألكسندر سيرسكي بإحداث أي تعديل في قيادات الجيش يراه مناسبا، بعد الانهيار الحاصل على الجبهات.
وأضاف زيلينسكي: "القائد الأعلى مفوض بالمطلق بإحداث أي تغييرات في قيادات الجيش والأركان".

ولفت زيلينسكي إلى أن جميع قادة القوات الأوكرانية ملزمون بـ"الشعور بالجبهة" ومعرفة الاحتياجات الحقيقية للجنود.
وأضاف أنه بعد عودة سيرسكي من الجبهة الأسبوع المقبل سيستمع منه لتقرير كامل عن مقترحاته.
وسبق وأن أقر سيرسكي على خلفية فرار قواته من أفدييفكا في دونباس وهزيمتها في كرينوك بمقاطعة خيرسون، بأن الوضع معقد في العديد من الاتجاهات ويتطلب السيطرة.
كما اتهم سيرسكي بعض القادة العسكريين بسوء تقييم الوضع على محور أفدييفكا التي حررها الجيش الروسي مؤخرا، مشيرا إلى أن الوضع "معقّد" على عدة جبهات.

روسيا اليوم

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