8 شهداء باستهداف الاحتلال سيارة مدنية بدير البلح

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد، اليوم الأحد، ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، على دير البلح وسط قطاع غزة.



وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة مدنية في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال، حربها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 30410 فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 71.700 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

