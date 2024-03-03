Sunday, 03 March 2024 02:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


8 شهداء باستهداف الاحتلال سيارة مدنية بدير البلح

3/3/2024 5:09:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد، اليوم الأحد، ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، على دير البلح وسط قطاع غزة.


وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة مدنية في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال، حربها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 30410 فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 71.700 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.


MENAFN03032024000208011052ID1107927708

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث