8 شهداء باستهداف الاحتلال سيارة مدنية بدير البلح

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد، اليوم الأحد، ثمانية فلسطينيين وأصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي، على دير البلح وسط قطاع غزة.
وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال استهدفت مركبة مدنية في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة آخرين.
وتواصل قوات الاحتلال، حربها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 30410 فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 71.700 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
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