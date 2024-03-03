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وزير الاقتصاد الرقمي: نحن بحاجة لزيادة عدد مركبات النقل الذكي ونحو 40 ألف يعملون بالقطاع

3/3/2024 5:09:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إننا بحاجة لزيادة عدد المركبات التي تعمل في تطبيقات النقل الذكية.
وأضاف الهناندة خلال اجتماع نيابي أن الطلب أكثر من العرض في القطاع وهذا يتطلب منا تنظيم العمل في القطاع ومنع عمل التطبيقات غير المرخصة.
وأضاف أن هناك 40 ألف شخص يعمل في القطاع ولديهم دخل مستدام، بالإضافة إلى 20 ألفا يعملون في تطبيقات التوصيل، لافتا إلى منح تراخيص لنحو 13 ألف سائق في تطبيقات النقل.
وأشار الهناندة إلى أن هناك حاجة فعلية لتنظيم العمل في القطاع إلى جانب زيادة عدد التطبيقات والمركبات التي تعمل في النقل نظرا لزيادة الطلب.
وأكد أن تنظيم القطاع يكون بربط المخالفات بعقوبات رادعة من خلال تعديل التشريعات وتشديد الرقابة على التطبيقات والمركبات التي تعمل بشكل مخالف من خلال ربطها بعقوبات أو غرامات مالية.













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