وزير الاقتصاد الرقمي: نحن بحاجة لزيادة عدد مركبات النقل الذكي ونحو 40 ألف يعملون بالقطاع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إننا بحاجة لزيادة عدد المركبات التي تعمل في تطبيقات النقل الذكية.
وأضاف الهناندة خلال اجتماع نيابي أن الطلب أكثر من العرض في القطاع وهذا يتطلب منا تنظيم العمل في القطاع ومنع عمل التطبيقات غير المرخصة.
وأضاف أن هناك 40 ألف شخص يعمل في القطاع ولديهم دخل مستدام، بالإضافة إلى 20 ألفا يعملون في تطبيقات التوصيل، لافتا إلى منح تراخيص لنحو 13 ألف سائق في تطبيقات النقل.
وأشار الهناندة إلى أن هناك حاجة فعلية لتنظيم العمل في القطاع إلى جانب زيادة عدد التطبيقات والمركبات التي تعمل في النقل نظرا لزيادة الطلب.
وأكد أن تنظيم القطاع يكون بربط المخالفات بعقوبات رادعة من خلال تعديل التشريعات وتشديد الرقابة على التطبيقات والمركبات التي تعمل بشكل مخالف من خلال ربطها بعقوبات أو غرامات مالية.
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