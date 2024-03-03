فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك - أسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن نيتها لفصل التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة الكرك يوم غدٍ الإثنين.
وقالت الشركة، في إعلانها، إن مدة الفصل ستكون من الساعة 10:00 صباحاً الى الساعة 2:00 ظهراً.
وبيّنت أن المناطق المتأثرة بالفصل هي: أجزاء من الثنية / فندق الموجب / البنك الاسلامي / بنك القاهرة عمان / بنك الاسكان / بنك ABC / البنك العربي الاسلامي المنشية / عمارة ابو طيفور التجارية / المؤسسة الاستهلاكية العسكرية / المخابرات / الاستخبارات العسكرية / تموين الجيش.
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