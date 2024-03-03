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فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك - أسماء

3/3/2024 5:09:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عن نيتها لفصل التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة الكرك يوم غدٍ الإثنين.


وقالت الشركة، في إعلانها، إن مدة الفصل ستكون من الساعة 10:00 صباحاً الى الساعة 2:00 ظهراً.


وبيّنت أن المناطق المتأثرة بالفصل هي: أجزاء من الثنية / فندق الموجب / البنك الاسلامي / بنك القاهرة عمان / بنك الاسكان / بنك ABC / البنك العربي الاسلامي المنشية / عمارة ابو طيفور التجارية / المؤسسة الاستهلاكية العسكرية / المخابرات / الاستخبارات العسكرية / تموين الجيش.


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