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ماغي بوغصن تبكي بعد سماع تتر 'ع أمل' بصوت إليسا

3/3/2024 5:09:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن مقطع فيديو من داخل الاستوديو وهي برفقة مواطنتها النجمة إليسا، أثناء تسجيل "تتر" مسلسلها "ع أمل" المرتقب عرضه بموسم دراما رمضان 2024، على قناة MTV ومنصة شاهد.
وظهرت بوغصن التي تجسد شخصية "يسار" في المسلسل، وهي تبكي بتأثر، وتحتضن إليسا وتوجه لها الشكر على تقديم أغنية المسلسل، التي يقوم بتلحينها المصري محمد يحيى، في أول تعاون بينه وبين إليسا، وتعد أولى تجاربه في تلحين أعمال لبنانية.


وعلقت على المقطع قائلة: "كتير تأثرت لما سمعت بالاستوديو لأول مرة أغنية مسلسل ع أمل مع إليسا وفريق العمل، بانتظاركم أغنية رائعة وكليب مؤثر".

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