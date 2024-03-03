6 أطفال بمستشفى كمال عدوان يواجهون سوء التغذية

6 أطفال بمستشفى كمال عدوان يواجهون سوء التغذية
التاريخ
3/3/2024 5:09:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الصحة بغزة عن خشيتها على حياة 6 أطفال يعانون من سوء التغذية والجفاف في العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان شمالي القطاع؛ نتيجة توقف المولد الكهربائي والأكسجين وضعف الإمكانات الطبية.
وكانت وزارة الصحة أكدت قبل بضع ساعات استشهاد 15 طفلا نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان.
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