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6 أطفال بمستشفى كمال عدوان يواجهون سوء التغذية

3/3/2024 5:09:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الصحة بغزة عن خشيتها على حياة 6 أطفال يعانون من سوء التغذية والجفاف في العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان شمالي القطاع؛ نتيجة توقف المولد الكهربائي والأكسجين وضعف الإمكانات الطبية.


وكانت وزارة الصحة أكدت قبل بضع ساعات استشهاد 15 طفلا نتيجة سوء التغذية والجفاف في مستشفى كمال عدوان.


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